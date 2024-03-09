حزب عزم ينظم اجتماعا شرق عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا) - عقد حزب عزم مساء أمس الجمعة، اجتماعا في ديوان قبيلة الجراوين بمنطقة البيضاء، شرقي العاصمة عمان، حضره آلاف الأردنيين.
وأكد أمين عام الحزب المهندس زيد نفاع، أهمية الانخراط في الأحزاب والعمل بتشاركية لإحداث الانتقال من النهج القائم إلى نهج شمولي يحقق النمو والتنمية والاستثمار والكفاية الذاتية، في ظل بيئة تشريعية ملائمة، وإرادة سياسية قوية وضمانة ملكية لمشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية.
وقال "إن عزم حزب أردني الفكر والتمويل حريص على إعادة بناء الطبقة الوسطى التي تسعى إلى إعادة بناء نفسها عبر الانخراط في العمل الحزبي في ظل عزوف الطبقتين الفقيرة والغنية عن الانتساب للأحزاب، بسبب عدم الثقة المتراكمة بالطبقة السياسية".
وأضاف أن عزم يتبنى نهجا شموليا لتعزيز استقلالية القرار الوطني وتطوير الإمكانات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وهو ما يعبر عنه شعار الحزب الأساسي "شورنا من راسنا ورغيفنا من فاسنا".
وأشار نفاع، إلى التوجهات المستقبلية للحزب في مراجعة وتشخيص القطاعات الاقتصادية بشكل شامل، بما في ذلك الموارد الطبيعية ومعالجة ملفي الطاقة والمياه، ووضع الحلول على أساس التخطيط الاستراتيجي، للتحول نحو نموذج اقتصادي إنتاجي.
وأكد تبني الاقتصاد الحر بالخصوصية الأردنية وتعزيز منظومة الاستثمار الوطني وجلب استثمارات خارجية وتحديد الهوية الاقتصادية الأردنية على أساس الزراعة والسياحة والتعدين والصناعات الصغيرة وشبه المتوسطة والمراكز اللوجستية، في ظل هوية أردنية تشكل ركيزة ومظلة لكل الأردنيين، إلى جانب رفضه مبدأ المحاصصة الخجولة للشباب والمرأة.
وألقيت خلال الاجتماع كلمات أشادت برؤية "عزم" الواضحة المعالم والقائمة على أساس التشاركية، وتقديمه حلولا واقعية للخروج من الأزمة الاقتصادية وتعزيز مسيرة الأردن الديموقراطية.
ورفع نفاع، في بداية الاجتماع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وولي عهده سمو الأمير الحسين، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، كما هنأ المرأة الأردنية بمناسبة يوم المرأة العالمي.
-- (بترا)
وهـ/أ م/ب ط
09/03/2024 09:50:01
MENAFN09032024000117011021ID1107955324
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