حزب عزم ينظم اجتماعا شرق عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا) - عقد حزب عزم مساء أمس الجمعة، اجتماعا في ديوان قبيلة الجراوين بمنطقة البيضاء، شرقي العاصمة عمان، حضره آلاف الأردنيين.

وأكد أمين عام الحزب المهندس زيد نفاع، أهمية الانخراط في الأحزاب والعمل بتشاركية لإحداث الانتقال من النهج القائم إلى نهج شمولي يحقق النمو والتنمية والاستثمار والكفاية الذاتية، في ظل بيئة تشريعية ملائمة، وإرادة سياسية قوية وضمانة ملكية لمشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية.

وقال "إن عزم حزب أردني الفكر والتمويل حريص على إعادة بناء الطبقة الوسطى التي تسعى إلى إعادة بناء نفسها عبر الانخراط في العمل الحزبي في ظل عزوف الطبقتين الفقيرة والغنية عن الانتساب للأحزاب، بسبب عدم الثقة المتراكمة بالطبقة السياسية".

وأضاف أن عزم يتبنى نهجا شموليا لتعزيز استقلالية القرار الوطني وتطوير الإمكانات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وهو ما يعبر عنه شعار الحزب الأساسي "شورنا من راسنا ورغيفنا من فاسنا".

وأشار نفاع، إلى التوجهات المستقبلية للحزب في مراجعة وتشخيص القطاعات الاقتصادية بشكل شامل، بما في ذلك الموارد الطبيعية ومعالجة ملفي الطاقة والمياه، ووضع الحلول على أساس التخطيط الاستراتيجي، للتحول نحو نموذج اقتصادي إنتاجي.

وأكد تبني الاقتصاد الحر بالخصوصية الأردنية وتعزيز منظومة الاستثمار الوطني وجلب استثمارات خارجية وتحديد الهوية الاقتصادية الأردنية على أساس الزراعة والسياحة والتعدين والصناعات الصغيرة وشبه المتوسطة والمراكز اللوجستية، في ظل هوية أردنية تشكل ركيزة ومظلة لكل الأردنيين، إلى جانب رفضه مبدأ المحاصصة الخجولة للشباب والمرأة.

وألقيت خلال الاجتماع كلمات أشادت برؤية "عزم" الواضحة المعالم والقائمة على أساس التشاركية، وتقديمه حلولا واقعية للخروج من الأزمة الاقتصادية وتعزيز مسيرة الأردن الديموقراطية.

ورفع نفاع، في بداية الاجتماع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وولي عهده سمو الأمير الحسين، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، كما هنأ المرأة الأردنية بمناسبة يوم المرأة العالمي.

-- (بترا)

وهـ/أ م/ب ط

09/03/2024 09:50:01