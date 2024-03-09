رئيس الجمعية العامة يناقش مع منسقة اممية الوضع المتردي في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 9 آذار (بترا) - ناقش رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس الليلة الماضية مع منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ الوضع الإنساني المتردي في القطاع.

وقال بيان صدر عن مكتب فرانسيس انه ناقش معها ايضا عملها لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، مشيدا بجهودها مع دول المنطقة لزيادة عدد المعابر البرية إلى قطاع غزة.

وأكد رئيس الجمعية العامة مجددا دعمه الثابت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

-- (بترا)

م د/ب ط

09/03/2024 07:38:07