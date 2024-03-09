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البنتاغون: بناء الميناء المؤقت قبالة غزة سيستغرق نحو شهرين

3/9/2024 4:25:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 9 اذار (بترا) - أعلن البنتاغون مساء الجمعة، أنّ الميناء العائم المؤقت الذي تعتزم الولايات المتّحدة إنشاؤه قبالة قطاع غزة لإيصال المساعدات إلى سكّان القطاع ستستغرق عملية بنائه ما يصل إلى 60 يوماً وسيشارك فيها أكثر من ألف جندي، ما يمكن أن يوفر أكثر من مليوني وجبة يومياً لمواطني غزة، بحسب واشنطن تايمز.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، وفي خطابه عن حال الاتحاد، أمر الجيش ببناء ميناء عائم مؤقت في غزة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي تحاصره إسرائيل وتشنّ فيه عملية عسكرية ضخمة منذ خمسة أشهر.
وأوضح المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر للصحافة أنّ الجيش الأميركي سينشئ رصيفاً بحرياً عائماً قبالة سواحل غزة لتمكين سفن الشحن الضخمة من الرسو فيه وتفريغ بضائعها في قوارب أصغر تنقل هذه المساعدات إلى جسر بحري يتمّ ربطه بشاطئ غزة.
وأضاف أنّ عملية بناء الميناء والرصيف "ستتطلّب أكثر من 1000 جندي أميركي وما يصل إلى 60 يوماً".
وشدد رايدر على أنّه لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض في القطاع الفلسطيني في إطار هذه العملية التي سيساهم فيها أيضاً شركاء إقليميون لواشنطن.
-- (بترا)
ب خ/ب ط
09/03/2024 07:35:07

MENAFN09032024000117011021ID1107955322

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