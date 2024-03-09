البنتاغون: بناء الميناء المؤقت قبالة غزة سيستغرق نحو شهرين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 9 اذار (بترا) - أعلن البنتاغون مساء الجمعة، أنّ الميناء العائم المؤقت الذي تعتزم الولايات المتّحدة إنشاؤه قبالة قطاع غزة لإيصال المساعدات إلى سكّان القطاع ستستغرق عملية بنائه ما يصل إلى 60 يوماً وسيشارك فيها أكثر من ألف جندي، ما يمكن أن يوفر أكثر من مليوني وجبة يومياً لمواطني غزة، بحسب واشنطن تايمز.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، وفي خطابه عن حال الاتحاد، أمر الجيش ببناء ميناء عائم مؤقت في غزة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي تحاصره إسرائيل وتشنّ فيه عملية عسكرية ضخمة منذ خمسة أشهر.
وأوضح المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر للصحافة أنّ الجيش الأميركي سينشئ رصيفاً بحرياً عائماً قبالة سواحل غزة لتمكين سفن الشحن الضخمة من الرسو فيه وتفريغ بضائعها في قوارب أصغر تنقل هذه المساعدات إلى جسر بحري يتمّ ربطه بشاطئ غزة.
وأضاف أنّ عملية بناء الميناء والرصيف "ستتطلّب أكثر من 1000 جندي أميركي وما يصل إلى 60 يوماً".
وشدد رايدر على أنّه لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض في القطاع الفلسطيني في إطار هذه العملية التي سيساهم فيها أيضاً شركاء إقليميون لواشنطن.
-- (بترا)
ب خ/ب ط
09/03/2024 07:35:07
MENAFN09032024000117011021ID1107955322
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