انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 9 آذار (بترا) - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، أكثر من 290 نقطة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 77.81 دولار للبرميل الواحد بفارق دولار عن سعر الخميس.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 68 نقطة ليصل إلى 38722 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 188 نقطة ليصل إلى 16085 نقطة، كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 33 نقطة ليصل إلى 5123 نقطة.

-- (بترا)

م د/ب ط

09/03/2024 07:25:45