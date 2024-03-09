قراران لمجلس الأمن بشأن السودان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 9 آذار (بترا) - اعتمد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية قرارا يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال رمضان.
وحصل القرار الذي حمل الرقم 2724 على 14 صوتا مؤيدا مقابل امتناع روسيا عن التصويت.
وطلب القرار من "جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار" و"السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة".
كما اعتمد المجلس قرارا منفصلا حمل الرقم 2725 قرر المجلس بموجبه تمديد ولاية فريق الخبراء، المعني بالعقوبات لغاية 12 آذار 2025.
-- (بترا)
م د/ب ط
09/03/2024 07:21:55
MENAFN09032024000117011021ID1107955320
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