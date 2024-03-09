قراران لمجلس الأمن بشأن السودان

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 9 آذار (بترا) - اعتمد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية قرارا يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال رمضان.

وحصل القرار الذي حمل الرقم 2724 على 14 صوتا مؤيدا مقابل امتناع روسيا عن التصويت.

وطلب القرار من "جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار" و"السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة".

كما اعتمد المجلس قرارا منفصلا حمل الرقم 2725 قرر المجلس بموجبه تمديد ولاية فريق الخبراء، المعني بالعقوبات لغاية 12 آذار 2025.

-- (بترا)

م د/ب ط

09/03/2024 07:21:55