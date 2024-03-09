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تمرين بسيط لشد البطن

3/9/2024 4:22:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت خبيرة لياقة بدنية "تساعد النساء على فقدان دهون البطن في سن اليأس" عن تمرين بسيط لشد البطن في أي عمر.
وأوضحت الخبيرة المعروفة على "تيك توك" باسم Menopause with Siobhan (سن اليأس مع شيفون)، أن التمرين يستغرق 10 دقائق كل صباح للحفاظ على شد بطنك، وقد يكون مناسبا أيضا للأشخاص الذين لم يمارسوا الرياضة منذ سنوات.

ونشرت الخبيرة فيديو توضيحي لممارسة التمرين، حيث تبدأ بالوقوف بشكل مستقيم مع الحفاظ على فجوة بين ساقيها، ويداها أمام صدرها وأصابعها متشابكة. ثم ترفع ركبتها اليمنى نحو كوعها الأيسر مع لف الجذع، وتعيد الأمر نفسه مع ركبتها اليسرى في وضع متكرر.

وأوصت خبير اللياقة البدنية بممارسة التمرين مدة 30 ثانية لكل جانب، ثم تكراره 3 مرات.

وعلى الرغم من أن هذا التمرين يمكن أن يساعد في شد بطنك، إلا أن الخبراء غالبا ما يحذرون من أنه من المستحيل اكتشاف تأثيره على تقليل الدهون.

وعندما يتعلق الأمر بتنفيذ طريقة فعالة لفقدان دهون البطن، فأنت بحاجة إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك فعليا. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التحرك أكثر، أو تناول كميات أقل من الطعام، أو تنفيذ الأمرين معا.

وقالت الخبيرة: "عندما يحرق جسمك طاقة أكثر مما يستهلك، فإنه يبدأ في استخدام الدهون المخزنة في الجسم لحرق طاقة إضافية مما يحتاجه لأداء وظائفه، وهذه هي الطريقة التي نفقد بها الدهون. لسوء الحظ، ليس لدينا أي سيطرة على المكان الذي نفقد فيه الدهون من البداية، لكن كل الدهون غير المرغوب فيها ستختفي في النهاية إذا حافظت على ثباتك". RT

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