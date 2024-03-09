منتدى البيت العربي يعقد محاضرة بعنوان خرافة طقوس الكتابة

وقالت حتقوة "إذا أردنا الحديث عن الكتابة عموما نقول إن الكتابة هي العالم الذي وجد فيه الكثير منا ضالته ، عندما أقرأ لكاتب جيد أو يجيد الكتابة فإنني أشم رائحة الأمكنة والفصول التي يتحدث عنها أرى المطر والشمس والنوافذ والناس أسمع ضجيج المعارك والخطابات ألمس حنين قلوب أبطال الكتب يستطيع هذا الكاتب أن يأخذني إلى عوالمه".

وأضافت، أن الكتابة تحتاج إلى الكثير من المعرفة والقراءة والموهبة والمهارة والدربة الكتابة هي العالم الذي وسعنا عندما ضاقت بنا الدنيا واختارت من سيرة الدكتور عبد الخالق الحافلة بالإبداع والعطاء ما قدمته به فهو من مواليد الزرقاء حاصل على دكتوراة في النقد من الجامعة الأردنية أستاذ دكتور في قسم اللغة العربية في جامعة فيلادلفيا عضو في الكثير من لجان التحكيم والجوائز المرموقة داخل الأردن وخارجه.

صدر له العديد من المؤلفات في السرد والفكر والنقد وأدب الحوار نذكر منهم : كتاب سرَّ من رأى وهو رحلة روائية صدرت عام ٢٠٢٢ ومما صدر له في النقد كتاب خرافة النقد العذري وفي أدب الحوار صدر له بساط الكلام ، له ٣٤ بحثاً محكماً منشوراً.

وقالت، إننا نتحدث عن أكثر من مئة كتاب متنوع وأضافت أن للدكتور فلسفة خاصة بالكتابة وله علاقة خاصة مع الورق والقلم والوقت وأضافت يقولون أن للكتابة طقوساً ونسمع الكثير مما يصدق ومما لا يصدق لأن بعض الكتّاب يكثرون الحزّ ولكن يخطئون المفصل كما يقولون وسألت الدكتور هل لطقوس الكتابة خرافة.

بدأ الدكتور بالحديث بداية شكر المنتدى ورئيسه الأستاذ صالح الجعافرة والحضور واستهل حديثه حول خرافة الإلهام والإبداع عند اليونان وقال، إن السردية اليونانية تجرد الشاعر من سردية الإبداع وأن الإلياذة والأوديسة وهوميروس مزيج من الخيال والواقع.

وأضاف أن أفلاطون طرد الشعراء من الجمهورية واتهمهم أنهم أفاقون ، وبوجه عام السردية اليونانية تجرد الشاعر من قصدية الإبداع وتظهره مجرد وسيط أو وسيلة لكائنات ماورائيةأما العرب يقولون قديما أن وادي عبقر موطن شعراء الجن ولكل شاعر في العصر الجاهلي رأي.

كما تحدث الدكتور وقال على الرغم مما يحفّ بصحيفة بشر بن المعتمد التي وردت في البيان والتبيين من تساؤلات- مثل التساؤل عن مصدرها واسم مؤلفها الحقيقي- فإن الجاحظ( ت ٢٥٥ هجري ) بواقعيته المعروفة ؛ لم يدّخر وسعاً لتأكيد واقعية فعل الإبداع والكتابة ومسؤولية المبدع عن نجاح أو فشل محاولاته .

وأضاف على الرغم من كل ما أنجزه الإسلام على هذا الصعيد ؛ فقد ظل هناك انشداد لأسطورة الشاعر المسكون بشيطانه : - ابن شُهْد (ت ٤٢٦ هجري) في رسالة التوابع والزوابع ؛ حيث تحاور مع شياطين الشعراء والكتّاب ! وثانيا أبو العلاء المعري (ت ٤٤٩ هجري ) في رسالة الغفران ؛ حيث التقى شعراء الجن وحاورهم ! وأضاف أن الغرب في العصر الحديث اتجه إلى عقلنة فعل الكتابة بأنواعها، وأنتج سردية واقعية مفادها أن الكتابة ضروب من الإصرار والمواظبة أما المشرق العربي في العصر الحديث اتجه إلى إعلاء وأسطرة فعل الكتابة بأنواعها، وأنتج سردية رومانسية جداً تهدف إلى إضفاء هالة مقدّسة على الكتابة والكاتب ، وقد تحالف كل من الكّتاب والقرّاء ووسائل الإعلام على ترويجها وترويج صورة نمطية أبعد ما تكون عن الواقع .

وأخيراً بدأنا بالخرافة وننهي بالخرافة مع فرويد ( ت ١٩٣٩م) في مقارباته المشهورة لفعل الإبداع ؛ حيث عدّ ( انطلاقاً من أساطير أوديب ونيرسيس ) الإبداع بأنواعه ، ضروباً من السعي لامتلاك التوازن المطلوب جرّاء الاصطلاء الشديد بمشاعر الحرمان والكبت الجنسي.

وختاما سأل الدكتور ما الكتابة إذن ... بعيداً عن كل الخرافات المرتبطة بطقوسها ؟ وأجاب بأنها هي امتلاك الجرأة على الجلوس أمام الآلة الكاتبة أو الحاسوب أو المحمول يومياً دون كلل أو ملل ، وتقبل حقيقة أن ما نكتبه قابل للتحسين أو الشطب من خلال المراجعة وباختصار فإن الكتابة هي احترافها ! ثم تحدث أخيرا كيف يصنعون الكتّاب في الغربشارك الحضور بمجموعة من المداخلات والأسئلة.