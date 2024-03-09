عوامل وراثية تهدد الناجين من سرطان الطفولة بالإصابة به لاحقا

وتوفر نتائج الدراسة الجديدة التي نشرت بمجلة ((Nature Medicine)) دليلًا إضافيًا على أن علم الوراثة قد يلعب دورًا مهمًا في تطور السرطانات اللاحقة لدى الناجين من سرطان الأطفال، وتشير إلى أن المتغيرات الموروثة الشائعة يمكن أن تساعد في الفحص والمتابعة طويلة المدى لأولئك الذين هم في أفضل حالاتهم.



ومن المعروف أن الناجين من سرطان الطفولة لديهم خطر أكبر للإصابة بسرطان جديد في وقت لاحق من الحياة بسبب الآثار الضارة لعلاج السرطان أو العوامل الوراثية الموروثة النادرة.



وفي الدراسة الجديدة، قام الباحثون بتقييم التأثير المشترك للمتغيرات الشائعة مع تاريخ العلاج الإشعاعي، فوجدوا أن ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان الناتج كان أكبر من مجموع الارتباطات الفردية للعلاج والعوامل الوراثية وحدها.



ومن أجل المزيد من التوضيح، قال الباحث الرئيسي الدكتور تود م. جيبسون بقسم علم أوبئة السرطان وعلم الوراثة في المعهد الوطني للسرطان ((إن المعرفة بالتركيب الجيني للشخص يمكن أن تكون مفيدة في إدارة خطر الإصابة بالسرطان لاحقًا)). وقال ((نأمل في المستقبل أن نتمكن من دمج علم الوراثة مع التعرض للعلاج وعوامل الخطر الأخرى لتقديم صورة أكثر اكتمالا لخطر إصابة الناجين بالسرطانات اللاحقة للمساعدة في توجيه رعاية المتابعة على المدى الطويل)). وذلك وفق ما نقل موقع ((ميديكال إكسبريس)) الطبي المتخصص.



ولتقييم مساهمة المتغيرات الجينية الموروثة الشائعة في خطر الإصابة بالسرطان لاحقًا لدى الأشخاص الذين نجوا من سرطان الطفولة، استخدم فريق البحث بيانات من دراسات الارتباط على مستوى الجينوم أو (GWAS)، التي أجريت على مجموعات كبيرة من الأفراد الأصحاء. وقد حددت مثل هذه الدراسات الآلاف من المتغيرات الموروثة الشائعة المرتبطة بخطر الإصابة بالسرطانات المختلفة.



وعادة ما تكون المخاطر المرتبطة بمتغير مشترك واحد صغيرة، ولكن يمكن تجميع تأثيرات أعداد كبيرة من المتغيرات في نتيجة موجزة، أو درجة المخاطر المتعددة الجينات، التي توفر تقديرًا أكثر شمولاً للخطر الجيني لشخص ما.



وعلى الرغم من أن درجات المخاطر الجينية أظهرت نتائج واعدة للتنبؤ بمخاطر الإصابة بالسرطان لدى عامة السكان، إلا أنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه الدرجات مرتبطة أيضًا بخطر الإصابة بالسرطان لاحقًا بين الناجين من سرطان الأطفال.



ولمعرفة ذلك، نظر الباحثون في العلاقة بين درجات المخاطر المتعددة الجينات وخطر الإصابة بسرطان الخلايا القاعدية، وسرطان الثدي لدى الإناث، وسرطان الغدة الدرقية، وسرطان الخلايا الحرشفية، وسرطان الجلد، وسرطان القولون والمستقيم بين 11220 ناجيًا من سرطان الأطفال من دراستين أترابيتين كبيرتين.



وبالنسبة لجميع هذه السرطانات باستثناء سرطان القولون والمستقيم، ارتبطت درجات المخاطر المتعددة الجينات المستمدة من GWAS في عموم السكان بخطر الإصابة بهذه السرطانات نفسها بين الناجين من سرطان الأطفال.



ثم نظر الباحثون إلى سرطان الخلايا القاعدية، وسرطان الثدي، وسرطان الغدة الدرقية؛ وهي الأورام الخبيثة التي حدثت في أغلب الأحيان بمجموعة البيانات المجمعة والتي ترتبط بقوة بالعلاج الإشعاعي، لفحص التأثير المشترك لدرجة المخاطر المتعددة الجينات وتاريخ العلاج. فوجدوا أن المخاطر المرتبطة بمزيج من التعرض لجرعة أعلى من الإشعاع وارتفاع درجة المخاطر الجينية كانت أكبر مما كان متوقعًا بناءً على مجرد إضافة ارتباطات المخاطر لكل عامل خطر فردي.



اما بالنسبة لسرطان الخلايا القاعدية فقد ارتبطت درجة المخاطر المتعددة الجينات العالية بزيادة خطر الإصابة بمقدار 2.7 ضعف مقارنة بدرجة المخاطر المنخفضة بين الناجين. كما ارتبط تاريخ التعرض العالي للإشعاع على الجلد بزيادة في المخاطر بمقدار 12 ضعفًا، مقارنة بالتعرض الأقل للإشعاع على الجلد.



ومع ذلك، فإن الناجين الذين لديهم درجات عالية من المخاطر الجينية وجرعات أعلى من الإشعاع على الجلد لديهم خطر متزايد للإصابة بسرطان الخلايا القاعدية بمقدار 18.3 مرة، مقارنة مع أولئك الذين لديهم درجات منخفضة من المخاطر المتعددة الجينات والذين تلقوا جرعات إشعاع أقل على الجلد.



علاوة على ذلك، بحلول سن الخمسين، كان الناجون الذين لديهم درجات مخاطر متعددة الجينات أعلى وتعرضوا لإشعاع أعلى لديهم معدل تراكمي أكبر لسرطان الخلايا القاعدية أو سرطان الثدي أو سرطان الغدة الدرقية مقارنة بأولئك الذين لديهم درجات مخاطر متعددة الجينات أقل أو تعرضوا لإشعاع أقل؛ على سبيل المثال، من بين الناجيات من الإناث اللاتي تعرضن للإشعاع في الصدر، تم تشخيص إصابة 33.9 % من اللاتي لديهن درجة عالية من المخاطر الجينية بسرطان الثدي في سن الخمسين، مقارنة بـ 21.4 % من اللاتي لديهن درجة مخاطر متعددة الجينات منخفضة.



جدير بالذكر، كان أحد قيود الدراسة أن السكان المشمولين في التحليل كانوا في الغالب من أصل أوروبي، لذلك هناك حاجة إلى دراسات إضافية في مجموعات سكانية متنوعة. اضافة الى ذلك، لم يتم بعد استخدام درجات المخاطر الجينية بشكل روتيني في العيادة، على الرغم من أنها قد تفيد في يوم من الأيام طرق الفحص أو القرارات السريرية الأخرى.



وخلص الدكتور جيبسون الى القول ((على الرغم من أن هذه النتائج تشير إلى أن درجات المخاطر الجينية يمكن أن تلعب دورًا في تحسين المبادئ التوجيهية للمتابعة طويلة المدى للناجين من سرطان الأطفال الذين تعرضوا للإشعاع، إلا أنها في الوقت الحالي ليست كافية بمفردها لتغيير المبادئ التوجيهية الحالية)). -وكالات

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