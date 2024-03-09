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لعشاق السلطة.. تناولها في هذا الوقت مضر للجسم

3/9/2024 4:22:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لا خلاف على أن السلطة من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، لأنها تتكون من خضراوات ذات قيمة غذائية عالية، ومع ذلك، هناك وقت على مدار اليوم يجب عدم تناولها فيه.
وبحسب خبراء التغذية، من الأفضل عدم تناول السلطة ليلًا، لما قد تسببه من أضرار للجسم، يستعرضها "الكونسلتو" في التقرير التالي، وفقًا لموقع "Eat This".


أضرار تناول السلطة قبل النوم
1- الاضطرابات الهضمية
 تواجه المعدة صعوبة كبيرة في هضم السلطة ليلًا، لأن نشاط الجهاز الهضمي يتراجع عند حلول المساء، مما يؤدي إلى الإصابة بالإمساك وانتفاخ البطن والغازات.


2- زيادة الوزن
 من المعروف أن السلطة تساعد على التخسيس، لانخفاض سعراتها الحرارية ومحتواها العالي من الألياف الغذائية التي تكبح الشهية، ولكن إذا تم تناولها ليلًا، يصبح الإنسان عرضة لزيادة الوزن، ويرجع السبب إلى بطء عملية التمثيل الغذائي في هذا الوقت من اليوم.


3- السكري
 تناول السلطة ليلًا، خاصةً السلطات الغنية بالكربوهيدرات، قد يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، نظرًا لارتفاع مستويات سكر الدم.


4- صعوبة النوم
 الاضطرابات الهضمية الناتجة عن تناول السلطة ليلًا قد تجعل الإنسان غير قادرًا على النوم ليلًا، نتيجة لتقلصات المعدة المصاحبة لغازات البطن.


أفضل وقت لتناول السلطة في اليوم
يُنصح بتناول السلطة صباحًا على وجبة الإفطار أو قبل غروب الشمس، بينما في المساء، لا بد من استبدالها بالأطعمة الخفيفة على المعدة، مثل ثمرة فاكهة أو الزبادي الخالي من الدسم. -الكونسلتو

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