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هل زارت كائنات فضائية الأرض؟... «البنتاغون» يجيب

3/9/2024 4:22:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنه لا يوجد أي دليل على زيارة كائنات فضائية للأرض ولا جهود للحفاظ على سرية المعلومات بشأن ذلك.


ويفيد تقرير صدر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس (الجمعة)، بأن العديد من المشاهدات لـ((ظواهر شاذة غير محددة))، المعروفة باسم ((جسم طائر مجهول)) (يو إف أو)، ما زالت بحاجة إلى تفسير علمي. ومع ذلك، في الغالبية العظمى من الحالات، هناك ببساطة نقص في البيانات التي يمكن الاستفادة منها في هذا الصدد.


بالإضافة إلى ذلك، فإن ((توفير الموارد والموظفين لتنفيذ تلك البرامج، يتسم إلى حد كبير بأنه غير منتظم ومتفرق، مما يمثل تحدياً لجهود التحقيق ويعرقل النقل الفعال للمعرفة))، مما يجعل التحقيقات أكثر صعوبة، حسب التقرير.


جدير بالذكر أن التقرير يبحث، بشكل خاص، في تحقيقات الحكومة الأميركية بشأن تلك المشاهدات، منذ عام 1945، وأيضاً يشير إلى نتائج من محفوظات حكومية سرية.


وأضاف التقرير أنه ليس هناك أي دليل على أن الجيش الأميركي، قد حجب معلومات حول الحياة خارج كوكب الأرض، وبدلاً من ذلك كان تركيزه على ((أكثر الأمور أهمية))، مثل استكشاف التقنيات السوفياتية، حسبما نقلت ((وكالة الأنباء الألمانية)).-(وكالات)

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