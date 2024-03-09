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أجواء باردة نسبيا اليوم وغدا في معظم المناطق

3/9/2024 4:22:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الاجواء اليوم السبت، غائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، وباردة نسبيا في أغلب المناطق، بينما تكون دافئة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة .


ويتوقع بمشيئة الله هطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريا.


وتكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، باردة نسبياً في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً في البادية.


ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق بينما تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.


كما ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسود أجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 5 وفي مرتفعات الشراة 12 - 4، وفي مناطق البادية 21 - 5، وفي مناطق السهول 16 - 7، وفي الأغوار الشمالية 24 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 12، وفي البحر الميت 25 - 11، وفي خليج العقبة 26 - 13 درجة مئوية.-(بترا)

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