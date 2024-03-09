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بن صقر: يجب أن يُنظر إلى الأردن من منظور استراتيجي أعمق

3/9/2024 4:22:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس مركز الخليج للأبحاث، الدكتور عبد العزيز بن صقر، إنه يجب أن يُنظر إلى الأردن من منظور استراتيجي أعمق، ومن منظور التكاملية.

ودعا الصقر، خلال لقاء تلفزيوني،إلى دعم الأردن اقتصادياً لإعادة هيكلة اقتصاده وتعامله مع التزاماته وديونه الخارجية قضية مهمة.

وأضاف عن أهمية الأردن للمملكة العربية السعودية "لا نستطيع أن نغفل عن أهمية الأردن، فإذا كان يعاني من وضع اقتصادي غير جيد أو تهديدات أمنية كلّ ذلك سينعكس على السعودية وحدودها".

وبين أن الأردن تحمّل أعباءً كبيرة تفوق طاقته؛ لاستضافته اللاجئين من مختلف الدول العربية.

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