في يوم المرأة العالمي.. أمهات غزة يكافحن لإطعام أطفالهن



فمثل غيرها من الأمهات في قطاع غزة، تركز نجلاء (37 عاما) كل جهودها على مهمتها الحقيقية، وهي إطعام أطفالها وضمان بقائهم على قيد الحياة، في ظل ممارسات التجويع التي تفرضها إسرائيل بالتزامن مع حربها الحالية على القطاع.



ولإنهاء المهمة سريعًا، طلبت الأم الفلسطينية من مراسل الأناضول الانتظار قليلاً قبل الحديث معه، فإشباع بطون أطفالها الذين يصرخون من شدة الجوع أولى من أي شيء آخر.



نجلاء اضطرت إلى النزوح مع عائلتها إلى مستشفى "اليمن السعيد" في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة بعد قصف جيش الاحتلال منزلها في بلدة بيت لاهيا الواقعة أيضا شمالي القطاع، ما أدى إلى استشهاد والدها.



فيما أجبر جيش الاحتلال زوجها على النزوح إلى مناطق جنوبي القطاع.

ولم تجد نجلاء طعاما آخر لتوفيره لأطفالها الجائعين سوى هذا الحساء المكون من صلصة البندورة والماء، لتسكت به جوعهم في ظل شح الطعام شمالي غزة.



** الوجبة الأولى والأخيرة



وفي ظل ظروف صعبة، وعدم توفر إمكانيات طهي جيدة، تقف نجلاء أمام موقد بدائي منذ ساعات الصباح، منشغلة في إعداد الطعام لأطفالها الذين ينتظرون بفارغ الصبر تناول وجبتهم الأولى والأخيرة لهذا اليوم.



وتقول نجلاء لمراسل الأناضول: "طعامنا اليوم هو مجرد مياه وصلصلة البندورة، أطفالي منذ الصباح يصرخون يريدون تناول الطعام".



وتضيف: "رغم الظروف الصعبة التي تواجه المرأة في غزة، فإنها ما زالت صامدة، وتتحمل الجوع والفقر والتشرد".



وتتابع: "نعمل كل ما في وسعنا لتوفير الطعام لأطفالنا الذين ينتظرونا بفارغ الصبر، على الرغم من ندرة الطعام في شمال غزة بسبب الحصار الإسرائيلي".



وجراء ممارسات التجويع الإسرائيلي، توفي 20 فلسطينيا في قطاع غزة، أغلبهم من الأطفال، وفق أحدث أرقام بهذا الخصوص أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء.



** "المرأة الغزية تستحق الإشادة"



وتلفت نجلاء إلى أن "المرأة في غزة تستحق الإشادة بسبب صمودها في وجه ظروف صعبة جراء الحرب والحصار وقلة الموارد والطعام والمياه".



وتوضح: "منذ بداية الحرب، تحملنا الصبر وتعبنا، نبذل جهوداً كبيرة للعثور على المياه والطعام، وتعرضنا للإهانة والظلم".



وتضيف: "ما زلت شابة صغيرة في السن، لكنني بدأت أعاني الأمراض بسبب حمل المياه والجلوس لفترات طويلة عند النار لطهي الطعام".



** ضغوط نفسية كبيرة



وتتحدث نجلاء عن مشكلة أجرى تواجه المرأة في قطاع غزة في ظل الحرب.

وتوضح أن النساء والفتيات في غزة يواجهن ضغوطًا نفسية كبيرة؛ حيث يجدن صعوبة في الحصول على الفوط الصحية خلال فترة الحيض بسبب ندرة وجودها، ما يتسبب في تعرضهن لظروف محرجة.



ووفقًا لإحصائية للأمم المتحدة، يوجد في قطاع غزة أكثر من 690 ألف امرأة وفتاة في سن الحيض بحاجة ماسة إلى الفوط الصحية خلال فترة الدورة الشهرية، إضافة إلى الحاجة للمياه النظيفة والمراحيض والخصوصية.



وتختم نجلاء حديثها مناشدة نساء العالم الوقوف إلى جانب نظيراتهن في قطاع غزة اللواتي يعانين ويلات الحرب والتدمير والجوع والتشريد.



** "نسعى للكرامة كبقية نساء العالم"



بدورها، تشارك الفتاة سندس (18 عاما)، شقيقة نجلاء، تفاصيل حياتها مع مراسل الأناضول أثناء مساعدتها لشقيقتها في إعداد الطعام، حيث قالت: "نسعى للكرامة كبقية نساء العالم".



وتضيف: "على الرغم من صغر سني فإنني شعرت أن الأيام الصعبة جعلتني أكبر من عمري بكثير".



وتتابع: "رغم تعرضي لقصف إسرائيلي وفقدان والدي الذي استشهد، وبالرغم من أن أسرتي مكونة فقط من الفتيات، فإنني مستعدة للمساعدة في جلب المياه والبحث عن الطعام".



وتشير إلى أنها في كثير من الأيام تضطر إلى الصبر على الجوع، إذ لا تجد طعامًا لتناوله لمدة تزيد عن يومين.



وتعبر الفتاة الفلسطينية عن أملها أن يكون لها حقوق مثل نساء العالم، وتتمنى أن تنتهي الحرب قبل حلول شهر رمضان المبارك، المتوقع أن يحل في 11 مارس/ آذار الجاري.



وتوجه سندس، أيضًا، نداءً إلى نساء العالم للوقوف بجانب الفلسطينيات في قطاع غزة في مواجهة التحديات والصعوبات.



** 8900 شهيدة غزية و2100 مفقودة



وعن معاناة المرأة الغزية في ظل الحرب، قال مدير عام المكتب الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، لمراسل الأناضول: "استشهد خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع 8 آلاف و900 امرأة فلسطينية، وأُصيبت نحو 23 ألفا".



وأضاف: "هناك 2100 امرأة مفقودة، و60 ألف سيدة حامل معرضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، كما أن هناك مليون امرأة نازحة".



وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.



وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)