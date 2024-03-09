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الجيش الأمريكي يعلن التصدي لهجوم كبير في البحر الأحمر

3/9/2024 4:22:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القيادة المركزية الأميركية إن سفنا وطائرات تابعة للبحرية الأميركية أسقطت 15 طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون في منطقة البحر الأحمر في وقت مبكر السبت.
وكتبت القيادة المركزية في منشور على منصة "إكس"، أن الجيش كان يرد على هجوم واسع النطاق شنه "الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران" في البحر الأحمر وخليج عدن بين الساعة الرابعة والسادسة والنصف صباحا (13:00-15:30 بتوقيت غرينتش).

وأضافت أن الطائرات المسيرة شكلت "تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأميركية وسفن التحالف في المنطقة".-(رويترز)

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