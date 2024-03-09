الجيش الأمريكي يعلن التصدي لهجوم كبير في البحر الأحمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت القيادة
المركزية الأميركية إن سفنا وطائرات تابعة للبحرية الأميركية أسقطت 15 طائرة
مسيّرة أطلقها الحوثيون في منطقة البحر الأحمر في وقت مبكر السبت.
وكتبت القيادة
المركزية في منشور على منصة "إكس"، أن الجيش كان يرد على هجوم واسع
النطاق شنه "الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران" في البحر الأحمر
وخليج عدن بين الساعة الرابعة والسادسة والنصف صباحا (13:00-15:30 بتوقيت غرينتش).
وأضافت أن
الطائرات المسيرة شكلت "تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأميركية وسفن
التحالف في المنطقة".-(رويترز)
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