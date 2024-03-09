“اخرس ودعني أكمل”.. مصطفى البرغوثي يرفض مقاطعته خلال مقابلة مع مورغان (فيديو)

وقال البرغوثي، حينما حاول المتحدث الآخر وهو المحامي الأمريكي آلان ديرشوفيتز مقاطعته: "لم أقاطعك أثناء حديثك، لذا اخرس ودعني أكمل".



وبدا البرغوثي غاضباً، بينما حاول المحامي الأمريكي مقاطعته أثناء سرده مجموعة من الإحصائيات التي توثق جرائم الاحتلال خلال حربه على قطاع غزة.



ورفض البرغوثي ادعاءات المحامي الأمريكي بأن المقاومة تتخذ المدنيين دروعاً بشرية، مؤكداً حق الفلسطينيين في النضال من أجل حريتهم المشروعة.





على مر السنوات، ساعد ديرشوفيتز، وهو شخصية مثيرة للانقسام إلى حد كبير، في الدفاع عن بعض القضايا الجنائية الشهيرة في أمريكا، بما في ذلك قضية الملياردير الراحل المدين بالاتجار بالجنس جيفري إبستاين، والمدير التنفيذي الشهير في هوليوود والمدين بالاغتصاب هارفي واينستين، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وقد دافع ديرشوفيتز، وهو صديق ومستشار منذ فترة طويلة لنتنياهو، على مدى عقود، عن المستوطنات الإسرائيلية، وقلل من أهمية الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وغزة أمام الجمهور الأمريكي.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية". -وكالات

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