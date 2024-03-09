Saturday, 09 March 2024 01:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


“اخرس ودعني أكمل”.. مصطفى البرغوثي يرفض مقاطعته خلال مقابلة مع مورغان (فيديو)

3/9/2024 4:22:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهر فيديو تداوله ناشطون بشكل واسع على مواقع التواصل الجمعة 8 مارس/آذار 2024، السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي وهو يخرج عن "هدوئه المعتاد"، ويتكلم بشكل حاد خلال لقاء استضافه الإعلامي الشهير بيرس مورغان.

وقال البرغوثي، حينما حاول المتحدث الآخر وهو المحامي الأمريكي آلان ديرشوفيتز مقاطعته: "لم أقاطعك أثناء حديثك، لذا اخرس ودعني أكمل".


وبدا البرغوثي غاضباً، بينما حاول المحامي الأمريكي مقاطعته أثناء سرده مجموعة من الإحصائيات التي توثق جرائم الاحتلال خلال حربه على قطاع غزة.


ورفض البرغوثي ادعاءات المحامي الأمريكي بأن المقاومة تتخذ المدنيين دروعاً بشرية، مؤكداً حق الفلسطينيين في النضال من أجل حريتهم المشروعة.

على مر السنوات، ساعد ديرشوفيتز، وهو شخصية مثيرة للانقسام إلى حد كبير، في الدفاع عن بعض القضايا الجنائية الشهيرة في أمريكا، بما في ذلك قضية الملياردير الراحل المدين بالاتجار بالجنس جيفري إبستاين، والمدير التنفيذي الشهير في هوليوود والمدين بالاغتصاب هارفي واينستين، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.


وقد دافع ديرشوفيتز، وهو صديق ومستشار منذ فترة طويلة لنتنياهو، على مدى عقود، عن المستوطنات الإسرائيلية، وقلل من أهمية الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وغزة أمام الجمهور الأمريكي.


ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية". -وكالات

اقرأ أيضاً:

مصطفى البرغوثي يطالب قناة بريطانية بالاعتذار بعد تصرف عنصري بحقه (فيديو)

بعد صراخها بوجه البرغوثي.. 15 ألف شكوى ضد المذيعة جوليا هارتلي

MENAFN09032024000072011014ID1107955286

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث