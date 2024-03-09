المفكر مصطفى حجازي: طوفان الأقصى قلب المعادلات وأثار جيل الشباب الغربي

MENAFN - Alghad Newspaper)وأضاف أن عملية طوفان الأقصى فتحت أعيننا على مسار تحرير حقيقي للقضية الفلسطينية خاصة وقضية الاستقلال العربي عامة، موضحا أن هذه العملية أذهلت القريب قبل البعيد في قوة التخطيط وتميزها في الثورة وإبداعاتها في التنفيذ لاسترداد الحق في الحياة والوجود و"يظل القهر والهدر عابرين مهما طال الزمن، وتقدم المقاومة في غزة أبلغ الدروس في ذلك".وأشار إلى أن الحركات التي تحولت إلى مسارات تفاوضية لا نهاية لها ولا ثمار لها كما حدث للضفة الغربية بعد اتفاقية أوسلو؛ هي من نوع الأوهام بقيام دولة وكيان، حيث لم يتبق من الضفة سوى 20%والدكتور مصطفى حجازي أكاديمي ومفكر لبناني، حاصل على دكتوراه في علم النفس من جامعة ليون بفرنسا، وعمل أستاذا جامعيا بعدد من الجامعات العربية وخبيرا للعديد من المنظمات اللبنانية والخليجية والأمميةويتميز حجازي بغزارة البحوث الميدانية التي تسعى لتقديم العلاجات للعديد من فئات المجتمع، كما أن له كتبا كثيرة طبع بعضها 17 طبعة، ومن أهم كتبه: "التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور"، و"الإنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية"، و"الشباب الخليجي والمستقبل: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية"، و"علم النفس والعولمة: رؤى مستقبلية في التربية والتنمية"، و"ثقافة الطفل العربي بين التغريب والأصالة" و"معجم مصطلحات التحليل النفسي"، فإلى الحوار:



الشعوب قد تستعمر أو تقهر من قبل قوى خارجية أو من تسلط استبداد داخلي، لكنها لا تنهزم. يكفي أن تتوفر لها القيادة القديرة على قيادة معركة تحريرها كي تنتفض وتنهض وتفاجئ الكل بثورتها لاسترداد كرامتها وحقها بالكيان والوجود. فمظاهر القهر والهدر الظاهرية لا تحقق مطلقا الاستكانة الذاتية الداخلية.



طاقات الحياة لدى الشعوب وحقها في الوجود تظل كامنة وتغلي في الداخل حتى تتوفر لها القيادة المؤمنة بحقها وتعرف كيف تقود الجماهير في ثورتها، وطوفان الأقصى يشكل مثالا فائق الدلالة على ذلك، إذ أذهل القريب قبل البعيد في قوة التخطيط والتميز في الثورة والإبداع في التنفيذ لاسترداد الحق في الحياة والوجود واحتلال المكانة المستحقة، ويظل القهر والهدر عابرين مهما طال الزمن، وتقدم المقاومة في غزة أبلغ الدروس في ذلك.





قدم الشعب الفلسطيني نماذج بطولية جعلت بعضا من الشعوب الغربية يتهافتون على معرفة سر صمود وثبات الفلسطيني في قطاع غزة، هل أخطأ علماء الاجتماع العرب وغيرهم في فهم الإنسان العربي عامة والفلسطيني خاصة؟

حقا أذهلت بطولات المقاومة ليس الغرب وحده وإنما العالم العربي وشعوب العالم الثالث، وليس هناك من سر أو عجب في صمود المقاومة في غزة، بل مجرد تلاقي القيادة القديرة وطاقات الحياة الكامنة الذي يفعل ما يذهل وما لا يخطر ببال. القراءة الظاهرية لاستكانة الشعوب هي المخطئة والمضللة.



أما علماء الاجتماع العرب وسواهم فهم لا يدرسون الشعب الفلسطيني من الداخل وصولا إلى اكتشاف قواه الحية الكامنة، إنهم يلامسون سطح الواقع وينخرطون هم والمثقفون في دراسة الفكر الغربي وقضاياه وأطروحاته وكأنه اليقين العلمي الكوني، مع أن هذا الفكر قد تم تطويره لفهم واقع الإنسان الغربي، وغاب عن بالهم أنهم بحاجة إلى أدوات معرفية ومقاربات خاصة بإنساننا العربي والفلسطيني، وهو ما لم يفعلوه إلى الآن، ويأتي طوفان الأقصى كي يفاجئهم ويكشف لهم ما غفلوا عنه.



لاحظنا أن طوفان الأقصى أسهم في إحياء العلاقات الإنسانية بين شعوب العالم رغم تواطؤ الإعلام الغربي ومواقع التواصل الرقمية المحاصرَين للرواية الفلسطينية والمساندين للسردية الإسرائيلية، كيف نفهم هذا التفاعل من جيل "التفاهة والفردية ذي النمط الإنتاجي الاستهلاكي"؟

تعرض نضال التحرير الفلسطيني -شأنه في ذلك شأن نضالات الشعوب المقهورة- إلى استعمار خارجي واستبداد داخلي، ولا يزال يتجه إلى حالة حصار وتبخيس واتهامات شتى بالإرهاب وصولا إلى تصوير المشروع الصهيوني بأن له الحق في وجود آمن وخصوصا بسبب سيطرة هذا المشروع على وسائل الإعلام الغربية على اختلافها، ومنع بروز أي صوت لا يذهب مذهبها بمختلف الوسائل.



وتتمثل أحد تجليات طوفان الأقصى في أنه قلب المعادلات وغيّر قواعد اللعبة وأظهر حق الفلسطيني في الوجود من خلال إنجازات المقاومة المذهلة في بعض تجلياتها، ومن الطبيعي أن يتأثر جيل الشباب الغربي بذلك نظرا لتوقه بدوره إلى التمرد على نظام حياة التفاهة والاستهلاك واللاوعي واللاقضية.



طوفان الأقصى أثار في نفوس جيل الشباب الغربي الشوق إلى الحياة ذات المعنى، والبحث عبر قضية كبرى تملأ عليه حياته، ومن هنا جاءت مظاهراته تأييدا للحق في الحياة والوجود للشعب الفلسطيني.



حقق الغرب ثورات من أجل ما سماه الازدهار والتطور الإنسانيّ، لكنه اليوم يرى إنسان المنطقة العربية عامة والفلسطيني خاصة "حيوانات بشرية"، كيف تفسر لنا هذا التناقض الغربي؟

أنجز الغرب نقلته الحضارية من خلال الثورة الصناعية وما واكبها من ثورات 5 مقومات: علمية وفكرية وتعليمية وسياسية وإرجاع تأثير وتدخل الكنيسة في الشأن العام. وهذه هي مقومات الحداثة التي يتغنى بها ويحاول تصديرها إلى شعوب العالم الثالث بغية تمدينها حسب زعمه، مع أن مشروعه مجرد استعمار واستغلال للموارد الطبيعية لهذه الشعوب.



يعتبر الغرب والعرق الأبيض تحديدا أنه الأرقى وأن عليه تمدين الشعوب المتخلفة. وادعى هذا الحق لذاته لأنه كان يعتبر هذه الشعوب دون البشر تبريرا لاستغلالها تحت زعم تمدينها. ليس هنالك من تناقض بل إننا إزاء مجرد محض عنصرية متفوقة على من هم لم يبلغوا مستوى البشر بعد، ومن خلال هذه العنصرية يعطي الغرب ذاته حق استعمار الشعوب واستغلالها بزعم تمدينها وبزعم أن استغلاله لها هو ضمن واجبه لترقيتها.



المقاومة الفلسطينية هي حركة تحرير ككل حركات التحرير في العالم، تقوم على الحق في الأرض وفي وطن.



وكيف نفهم ازدواجية بعض المثقفين والعلماء الغربيين في مسألة حقوق الإنسان، التي يرونها حقا طبيعيا للإنسان الغربي دون العربي والفلسطيني؟



تمت الإجابة عن هذا السؤال في الجواب عن السؤال السابق، إنها عنصرية العرق الأبيض الغربي الذي يزعم لذاته الحق في تمدين الشعوب الأخرى من خلال نهب ثرواتها، ويلعب المثقفون الغربيون أو العدد الأكبر منهم على كل حال دور المستشار للدوائر السياسية الغربية في كيفية إحكام السيطرة على الشعوب التي يستعمرونها، ومنها الإنسان العربي والفلسطيني.





يعمل الاحتلال الإسرائيلي بعصبية دينية وأيديولوجية يمينية متشددة لتحقيق حلمه في السيطرة على فلسطين وجوارها، هل يمكن أن يتحقّق استقلال للشعب الفلسطيني بدون وطنية فلسطينية وبدون مرجعية أو أيديولوجية واضحيْن؟



اغتصاب فلسطين من قبل الحركة الصهيونية يقوم فعلا على أيديولوجية عنصرية تدعمها مزاعم أسطورية في أرض الميعاد، وتعتبر الفلسطينيين كائنات غير بشرية يجب تطهير أرض فلسطين منها، ولذلك يبيح الاستيطان الصهيوني لنفسه كل المجازر التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، وحتى الضفة الغربية يعتبرها أرض ميعاد، ولذلك يغرس فيها بؤرا استيطانية هي في الحقيقة بؤر سرطانية تلتهم أرض الضفة الغربية.



أما المقاومة الفلسطينية فهي حركة تحرير ككل حركات التحرير في العالم، تقوم على الحق في الأرض وفي وطن، وليس من الضروري أن تقوم على أيديولوجية من أي نوع كانت سوى الإيمان الراسخ بالوجود والهوية والأرض.



الحركات التي تحولت إلى مسارات تفاوضية لا نهاية لها ولا ثمار لها كما حدث للضفة الغربية بعد اتفاقية أوسلو هي من نوع الأوهام بقيام دولة وكيان، حيث لم يتبق من الضفة سوى 20%.



حاولت مشاريع فكرية وسياسية عديدة (يسارية وقومية وليبرالية) عربية تحرير أوطانها عامة وفلسطين خاصة، لكنها بدل ذلك تحولت إلى مسار تفاوضي لا نهائي، هل فتح طوفان الأقصى أعيننا على مسار التحرر الحقيقي للقضية الفلسطينية خاصة والعالم العربي عامة؟

نعم فتح طوفان الأقصى أعيننا على مسار تحرير حقيقي للقضية الفلسطينية ولقضية الاستقلال العربي عامة، أما الحركات التي تحولت إلى مسارات تفاوضية لا نهاية لها ولا ثمار لها كما حدث للضفة الغربية بعد اتفاقية أوسلو فهي من نوع الأوهام بقيام دولة وكيان، والدليل على ذلك تحول المسار التفاوضي إلى مسار تنازلي عن الأرض والكيان، حيث لم يتبق من الضفة سوى 20% مع المفاوضين المتسابقين إلى عقد اتفاقيات سلام والاكتفاء بدولة ورئاسة شكلية، وحتى هذه لم تتخل عنها الحركة الصهيونية أو تقبل بها، إذ هي تمارس عملية القضم والهدم بحيث لن يتبقى من الدولة الفلسطينية سوى الاسم. الأوطان تنتزع وتبنى بنضال تحريري وطني حقيقي، وليس بالتفاوض من موقع الضعف، ذلك هو الدرس الذي تعلمناه إياه حركات التحرير الفعلية. الجزيرة