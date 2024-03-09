حاخام إسرائيلي يدعو لقتل أطفال ونساء غزة طبقا للشريعة اليهودية



الدعوة جاءت على لسان الحاخام إلياهو مالي، في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس.



ويرأس الحاخام مدرسة "شيرات موشيه" الدينية في مدينة يافا (وسط)، التي يدرس بها طلابا يخدمون بالجيش الإسرائيلي.



ويقول "مالي"، في مقطع الفيديو: "في حربنا المقدسة، وفي حالتنا هذه في غزة، فإنه وفق ما تقوله الشريعة (لا تُحيي كل نفس)، ومنطق هذا واضح جدا وهو: إذا لم تقتلهم فإنهم سيقتلونك".



وزعم أن من وصفهم بـ"مخربي" حرب اليوم، "أطفال الحرب السابقة الذين أبقيناهم على قيد الحياة، والنساء في الواقع من يصنعن الإرهابيين"، على حد تعبيره.



وتابع: "هذا يعني أن هذه القاعدة (لا تُحيي كل نفس) واضحة جدا في مفهومها، فإما أنت أو هم".



واستطرد الحاخام المتطرف: "من يأتي لقتلك اقتله أولاً".



وأردف: "الذي جاء لقتلك بهذا المفهوم لا يشمل فقط الشاب بعمر 16 أو 18 أو 20 أو 30 عامًا والذي يوجه عليك السلاح الآن، وإنما أيضا جيل المستقبل (أطفال غزة)، وكذلك أولئك الذين ينجبون جيل المستقبل (نساء غزة) لأنه لا يوجد فرق حقًا".



وعندما سئل عما إذا كان يتحدث أيضًا عن كبار السن، فأجاب: "هذا سؤال ثقيل، هناك القلب اليهودي"، دون مزيد من التوضيح.



من جانبها، استهجنت زعيمة حزب "العمل" المعارض ميراف ميخائيلي، تصريحات الحاخام.



وقالت ميخائيلي، في منشور عبر منصة إكس، الجمعة، إن "استخدام الهالاخا (أي الشريعة اليهودية) لا يمنح أي حاخام الإذن بتقديم اليهودية أو إسرائيل على أنها متعطشة للدماء والانتقام".



وأضافت في إشارة الى أقوال الحاخام: "هذا التصريح يمس بشكل مباشر بأمن دولة إسرائيل، ومثل غيره من التصريحات المشوهة باسم الهالاخا سيستخدمها عدونا في القتال على الساحة الدولية".



وتابعت: "إنني أطالب الجيش ووزارة الدفاع بوقف التعاون مع المدرسة الدينية (شيرات موشيه في يافا) حتى يتم إقالة الحاخام. ويجب على الجيش الإسرائيلي أن لا يسمح بمثل هذا الفساد الأخلاقي الخطير في صفوفه".



أما رابطة مكافحة التشهير بإسرائيل، فقالت في منشور على منصة إكس: "ندين بشدة كلمات رئيس مدرسة شيرات موشيه الدينية في يافا، الحاخام إلياهو مالي، الذي يدعو غيها إلى قتل جميع سكان غزة، بما في ذلك النساء والأطفال".



وأضافت: "الدعوة العشوائية لإيذاء الأبرياء ظلم أخلاقي خطير، وهو ما يضر بأعمال الجيش في غزة خلال الحرب، ويشوه صورة دولة إسرائيل في العالم".



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".-(الأناضول)