إعلام عبري يدعو لإنهاء معركة خان يونس: الألوية مستنزَفة ولا تحرز تقدما



وأشار محلل الشؤون العسكرية في القناة الـ"13" الإسرائيلية، ألون بن دافيد، إلى أن ألوية الاحتلال "غفعاتي" و"الكوماندوس" و"السابع" مستنزفة من القتال الصعب في خان يونس، بحيث تقاتل بقسوة شديدة في معركة ثابتة، من دون تحقيق أي تقدم.



وأكد بن دافيد أنّ الجنود في الألوية الثلاثة متعبون جداً، ولم يروا منازلهم منذ وقت طويل، بحيث خرجوا مرتين خلال الحرب، مؤكداً أنه "يجب إنعاشهم".



ولفت إلى أنه "في بداية الشهر السادس للحرب تبدو إسرائيل عالقة، وتتوحل في الجنوب وكذلك في الشمال"، مشيراً إلى أنّ وزير الأمن الإسرائيلي لم ينجح بإخراج "الجيش" الإسرائيلي من الغرق في رمال خان يونس.



وقال بن دافيد إنه "حان الوقت للإنهاء في خان يونس، استنزفنا القوات هناك وبذلنا ما يكفي من الجهود. السنوار سينتظر وهو لن يذهب إلى أي مكان".



وقالت المتحدثة باسم الشرطة سابقاً، ميراف لبيدوت، بدورها، إنّ تكرار ظهور المسؤولين الإسرائيليين في المؤتمرات الصحافية والحديث عن حركة حماس وعن كونها مرتدعة، وإطلاق مزيد من التهديدات، دليل على أنهم لم يتعلموا شيئاً من الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر.



وتستمر المقاومة في قطاع غزّة، لليوم الـ154 من العدوان الإسرائيلي على القطاع، في استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محاور التصدي للتوغّل البري.



وفي هذا الإطار، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، أنّ مجاهديها أوقعوا قوّةً إسرائيلية راجلة مُكوّنة من 6 جنود في كمينٍ مُحكم داخل إحدى الشقق السكنية، واشتبكوا معها، وأجهزوا على جميع أفرادها من النقطة صفر في مدينة حمد، شمالي مدينة خان يونس.



بدورها، أعلنت "كتائب المجاهدين"، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، أنّ مجاهديها خاضوا اشتباكاتٍ ضارية مع آليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده، في سياق التصدي للقوات الإسرائيلية المُتوغّلة في مدينة حمد في خان يونس، مستخدمين أسلحةً متنوّعة.

وأمس، أعلنت "كتائب القسّام" تنفيذ عملية، أوقعت خلالها قوّة إسرائيلية مؤلفة من أكثر من 20 جندياً في كمينٍ محكم في خان يونس. -الميادين