ارتفاع حصيلة شهداء المجاعة في غزة إلى 23



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه لليوم الـ 155 على قطاع غزة، حيث تضاعفت معاناة الغزيين جراء سوء التغذية الناتج عن انعدام الطعام وحليب الأطفال، إذ تسجل وفيات إثر الجفاف وسوء التغذية بشكل شبه يومي، لا سيما بين الأطفال الرُضع.



وحذرت منظمة "أكشن إيد" الدولية من الانهيار التام للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بعد أن أصبح ربع سكانه على بعد خطوة واحدة من المجاعة.



وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، إن ربع سكان غزة يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وأن طفلا واحدا من كل 6 أطفال تحت سن الثانية في الشمال، يعاني من سوء التغذية الحاد.



وارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 30878 شهيدا فلسطينيا، و 72400 جريح منذ السابع من تشرين الأول الماضي، في حصيلة غير نهائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم.



ويذكر أن حصيلة قتلى جيش الاحتلال ارتفعت إلى 586 منذ السابع من تشرين الأول الماضي، و246 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.



وأصيب 3030 من جنود الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، ووصفت 475 حالة منهم بالخطرة، و800 إصابة متوسطة، و1755 إصابة طفيفة، بحسب جيش الاحتلال.-(بترا)