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تحقيق يكشف أن الاحتلال قصف منزلا رغم علمه بوجود أسرى داخله

3/9/2024 4:21:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف تحقيق أجرته هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يعلم بوجود "رهائن" إسرائيليين في منزل استهدفه بقذيفتي دبابة في مستوطنة بئيري بغلاف غزة خلال الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي اليوم الـ155 للحرب على غزة، واصل جيش الاحتلال قصفه المكثف على مدن القطاع، وبخاصة خان يونس ورفح جنوبا، بينما ارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 23 بعد استشهاد 3 أطفال جدد بمجمع الشفاء الطبي.

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