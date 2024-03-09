تحقيق يكشف أن الاحتلال قصف منزلا رغم علمه بوجود أسرى داخله

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف تحقيق أجرته هيئة البث الإسرائيلية أن جيش
الاحتلال الإسرائيلي كان يعلم بوجود "رهائن" إسرائيليين في منزل استهدفه
بقذيفتي دبابة في مستوطنة بئيري بغلاف غزة خلال الهجوم الذي شنته المقاومة
الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي اليوم الـ155 للحرب على غزة، واصل جيش الاحتلال
قصفه المكثف على مدن القطاع، وبخاصة خان يونس ورفح جنوبا، بينما ارتفعت حصيلة
ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 23 بعد استشهاد 3 أطفال جدد بمجمع الشفاء الطبي.
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