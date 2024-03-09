بدون اسم ولا أم.. حكاية طفلة غزاوية ولدت من رحم الموت (قصة إنسانية)



وأبصرت هذه الطفلة البالغة من العمر 77 يومًا، النور قبل أوانها في مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جراء استشهاد والدتها هنادي أبو عمشة، بعد اصابتها بجراح بالغة في قصف إسرائيلي.

ويجهل الأطباء مصير عائلة الطفلة فلم يحضر أحدٌ منهم للاطمئنان عليها طوال مدة مكوثها في المشفى، وفق الحكيمة وردة العواودة.



عودة للحياة



وتقول العواودة التي تعمل في قسم العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة بمستشفى شهداء الأقصى: "ولدت الطفلة في 23 ديسمبر الماضي، بعد إصابة الأم النازحة في أحد مدارس مخيم النصيرات في الرأس، جراء قصف إسرائيلي نقلت على إثرها لمستشفى العودة واستشهدت وهي حامل".



وتضيف العواودة لمراسل الأناضول: "أجرت الطواقم الطبية عملية ولادة قيصرية للأم الحامل على الفور في قسم الاستقبال لإنقاذ حياة الجنين".



ولدت الطفلة في حينه، بحسب العواودة، وكانت جميع العلامات الحيوية متوقفة، وأجرى الطاقم الطبي عملية انعاش للقلب والرئة في مستشفى العودة، فعادت الطفلة إلى الحياة.



وتوضح أن حاجة الطفلة لمزيد من الرعاية الطبية التي تفتقر إليها مستشفى العودة في ظل حالة الضغط الشديد بفعل تزايد عدد الشهداء والجرحى في المحافظة الوسطى، تطلب نقلها الى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح (وسط).



ونقلت الطفلة الرضيعة إلى مشفى شهداء الأقصى وأُدخلت قسم العناية المركزة، ووضعت تحت أجهزة التنفس الصناعي وكانت حالتها صعبة للغاية.



وتبين العواودة أن الطفلة كانت تعاني وما تزال من نقص الأكسجين نتيجة استشهاد الأم وولادتها بعد انقطاع الاكسجين عنها في رحم والدتها.



تحسن صحتها

وتحسنت حالة الطفلة بعد أسبوعين من دخول العناية المركزة، وكان ذلك بمثابة معجزة الهية، ونقلت بعد ذلك إلى قسم الرعاية المتوسطة.



وتشير العواودة إلى أنها أصبحت تتنفس بشكل طبيعي بدون أكسجين وترضع حليبًا صناعيًا بشكل كامل ويقدم لها الرعاية المناسبة.



وتبين أن والد الطفلة كان حاضرًا في أول أيام دخلت فيه الطفلة إلى العناية المركزة، لكن طوال هذه المدة لم يسأل عنها أحد، ولم يأت أي شخص لزيارتها.



وتعرب عن حزنها الشديد تجاه هذه الطفلة اليتيمة التي حرمت حنان الأم والرضاعة الطبيعية، وتقول: "نشعر جميعًا كزملاء عاملين داخل القسم أن هذه الطفلة طفلتنا، والجميع يقدم لها الرعاية اللازمة".



وتوضح العواودة أن حالة الطفلة تحسنت ومن المفترض أن تغادر المستشفى لكن أحدًا من عائلتها لم يأتي لزيارتها او الاطمئنان عليها، ومصيرهم مجهول.



وتبين أن العاملين في القسم أطلقوا عليها اسم "سمية" تيمنًا بأحد زميلاتهم التي استشهدت في قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج بالمحافظة الوسطى.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".-(الأناضول)