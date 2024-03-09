دور المرأة في القطاع الصحي.. بين الواقع و الطموح

MENAFN - Alghad Newspaper) الدكتور مهند عبد الفتاح النسور

تلعب المراة دورًا محوريًا في مختلف المجالات الحياتية ويعد مجال الصحة احد اهم هذه المجالات في منطقة شرق المتوسط وعلى مستوى العالم على حد سواء، ويظهر هذا الدور جليا في ما تقدمه المراة من مساهمات كبيرة وجليلة في مجال الرعاية الصحية ، مكافحة الأمراض المعدية ، توسيع نطاق تغطية التطعيمات المختلفة، وتتميز المراة ايضا بالقدرة العالية في قيادة المبادرات المجتمعية لما تتمتع به من معرفة و التزام في تنظيم هذه الفعاليات والمبادارات التوعية الصحية وتشجيع المجتمع على تبني الممارسات الصحية كما وتلعب المراة دورًا كبيرًا في نقل المعرفة في مجال التغذية السليمة والنشاط البدني، وكذلك تساهم المراة اسهاما علمياً جليلاَ في إجراء البحوث و الدراسات، و كذلك الكثير من المساهمات الاخرى الجليلة و مجموعة واسعة الطيف من الخدمات الصحية.



ويشير تقرير حالة المرأة والقيادة في السياسة الصحية العالمية آذار/مارس 2023، سلسلة المرأة في الصحة العالمية، ان النساء يشغلن حوالي 70٪ من وظائف العاملين الصحيين على مستوى العالم، وأكثر من 80٪ من وظائف التمريض وأكثر من 90٪ من أدوار القبالة، ويقدمن غالبية الرعاية غير مدفوعة الأجر، الا انه 25% فقط من هؤلاء السيدات يقمن بأدوار قيادية في مجال الصحة، و هذا عكس الوضع الحالي حيث يشكل الرجال ما يقارب 30% من القوى الصحية العاملة و لكنهم يشغلون 75% من الادوار القيادية.



الا انه وفي الكثير من مجتماعتنا ما تزال (الثقافة الأبوية) مسيطرة حيث تعامل المعايير والأدوار القيادية على أنها أدوار للرجل حصريا ، بينما يتوقع من النساء القيام بالأعمال المنزلية أو الاقل قيادية، حيث يمكن لهذه المعايير الأبوية داخل هذه المجتمعات أن تحد من مشاركة المرأة في القوى العاملة،و لدينا شواهد كثيرة من دول مختلفة على انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل و بالتالي انخفاض مشاركتها في المؤشرات الاقتصادية الوطنية، وعلى الرغم من ارتفاع تعليم الإناث في العديد من دولنا ، فما زالت معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة محدودة وقد تكون راكدة احياناٌ.



ومن حيث بيئة و فرص العمل فان من اهم المعوقات التي تحد من انخراط النساء بشكل أوسع هو عدم تفضيل السيدات العاملات في بعض المؤسسات الصحية من قبل اصحاب أو مدراء العمل كطبيعة العمل الميداني او نظام المناوبات او التعامل مع الجمهور أو المجتمع المحلي و تفضيل بان يكون رجل لاسباب مختلفة مثل طبيعة العمل و التخصص و المهارات اللازمة، و غالبا فان السيدات في مجتماعتنا لا يحصلن على فرص تقدم وظيفي متساوي مع الرجال الذين لديهم نفس الخبرة والمؤهلات، و طبعا لا نستطيع ان نغفل المحسوبية و الواسطة من جهة اخرى.



تختلف و تتفاوت القوانين و السياسات التي تمكن السيدات من فرص و بيئة العمل بما فيها القطاع الصحي من بلد إلى آخر، و عموما تكون هذه القوانين و السياسات غير مفعلة تارة أو غير مطبقة بشكل كاف تارة اخرى، و إن مجرد إدخال السياسات و القوانين و السياسيات المستنسخة من البلدان الأخرى غير كاف و في كثير من الاوقات لا يؤتي اكله، ولكي يكون هذه القوانين و السياسات تأثير ايجابي و ذو مغزى و فائدة، يجب أن تكون هناك تدابير و برامج مصاحبة لتسهيل التنفيذ وتعزيز و تغيير الثقافة المجتمعية ضمن الثوابت المجتمعية.



ان تمكين النساء في مجال الصحة كغيرها في المجالات لا يقوي الأنظمة الصحية فحسب، بل يعزز أيضًا التنمية المستدامة، مما يؤدي إلى تحقيق مجتمعات أكثر صحة و رفاهية وعدالة بشكل عام، و ان تشجيع و استقطاب المزيد من النساء إلى وظائف القيادة في القطاع الصحي، سوف يجعل النساء العاملات الصحيات اكثر تمكينا من حيث الدخل والاستقلالية، مما يعود بالنفع على الأسربشكل خاص والمجتمع بشكل عام و كذلك رفع و تحسين النموالاقتصادي و بالتالي تعود بفوائد أوسع في هذه المجتمعات.



واننا ما زلنا نرى الطريق طويلا للوصول الى المستوى المطلوب من العدالة في حصول المراة على ما تستحقه، و لكننا مؤمنون بدور المرأة في تحسين المستوى الصحي للمجتمعات و كذلك قدرتها على القيادة الكفؤة على كافة المستويات القيادية المختلفة، وان تمكين المرأة حق و واجب و ليست هبة او منه و لا نملك الحق في التغافل عنه مطلقا في الوقتى الحاضر ولا مستقبلا.

* المدير التنفيذي، الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية ( أمفنت)