تنظيم المطبخ خلال رمضان.. 10 نصائح توفر عليك الوقت والمجهود

رمضان شهر العبادة والطاعة واستغلال الأجواء الروحانية من أجل تهذيب النفس، كما أنه شهر الموائد العائلية والتجمعات الطيبة التي تقوي صلة الرحم، فالجميع ينتظرون ساعة الإفطار لتناول الطعام معا، ويقع على كاهل السيدات والأمهات إعداد الوجبات رغم صيامهن، بينما يمكن أن تساعد نصائح لتنظيم المطبخ في رمضان على تقليل مجهودهن وتخفيف عبء الطبخ.



في دليل يشمل أفكار مفيدة للمطبخ، اعرفي كيف يكون الطهي أكثر سهولة خلال الشهر الكريم.



أفكار لتنظيم المطبخ في رمضان

تحديد الأولويات يساهم في تقليل الوقت إنجاز كل ما تريدين فعله في الوقت المطلوب، كما يجنبك الإرهاق والتعب خلال الشهر الكريم، والاعتماد على أدوات ذكية لتنظيم المطبخ وتوفير الوقت والجهد في رمضان يتوقف على طبيعة الروتين اليومي لكِ، فقد تكونين ربة منزل ولديك أطفال وتحتاجين إلى الانتهاء من إعداد الطعام قبل عودتهم من الدرسة، أو تعملين بدوام كامل وتضطرين إلى تجيز الطعام قبلها بيوم.



ومع مراعاة اختلاف الظروف الحياتية، يمكن أن تساعدك هذه الأفكار على تقليل الوقت في إعداد الطعام أو تنظيف المطبخ خلال رمضان، فما تحتاجينه استعدادا لاستقبال الشهر الكريم:



استخدام البهارات والتوابل في الطبخا الرمضاني.. إليك عطارة رمضان لجميع الأكلات



1. تنظيف المطبخ

خصصي الإجازة الأسبوعية أو ساعات الصباح الأولى قبل رمضان ببضعة أيام لتنظيف المطبخ، عن طريق تفريغ الخزانات والتخلص من الأدوات والأواني التي لم يعد لها استخدام أو تعرضت للتلف، والتخلص من البهارات أو بقايا الطعام الفاسد، وتنظيف عبوات التخزين والأرفف.



2. أدوات طهي وأواني جيدة

تفحص أدوات الطهي الموجودة، ومدى حاجتك للاستثمار في شراء جديد منها وبجودة عالية، حتى تضمن الاعداد السريع للطعام ودون خسائر تؤدي إلى تلف أو حرق الطعام، وكذلك الأجهزة الكهربية التي تسهل في إعداد مكونات الطعام مثل الخلاط أو محضر الطعام متعدد المهام والقلاية الهوائية.



بالتأكيد، يعتمد الأمر على مدى توفر الميزانية لشراء هذه الأدوات، وفي حال كان من الصعب الحصول عليها لا تشعرين بالضغط، فيمكنك الاكتفاء بسكاكين جيدة وحادة تساعدك على التقطيع بشكل أسرع ومقشرات بجودة عالية.



3. سلامة الأجهزة

من الأفضل أن تتفحصين الأجهزة المنزلية، مثل: الثلاجة والفرن والميكروويف والبوتاجاز والفريزر وغيرها، من أجل التأكد من سلامتها وعدم حاجتها للصيانة وأنها تعمل بكفاءة، ولتصليح الأعطال إن وجدت، حت لا تتفاجئين بما يفسد الخطة التي وضعتها لرمضان



4. تقسيم كل ركن

عندما تقسمين المطبخ والأرفف في الخزانات وفقا لأولوية استخداماتك يسهل عليكِ إعداد الوجبات أرع، فقد تخصصين رف للتوابل قريب من طاولة إعداد الطعام، وأن تكون أدوات التقليب والغرف في متناول يدك بمكان واضح، ووضع محضرات الطعام بمكان ثابت وتنظيفها يوميا.



نصائح من خبراء لتنظيم المطبخ في رمضان

أما أفضل طريقة لتنظيم المطبخ في رمضان فيتم الاعتماد فيها على الترتيب والاستعداد، واستخدام الحيل التي توفر الوقت والمجهود، وتتيح للأمهات قضاء أوقاتهن مع الأسرة وتخصيص جزء منها للعبادات والجانب الروحاني.



نعد لك حلول بسيطة لتنظيم المطبخ في رمضان يمكنك اتباعها:

1. قائمة البقالة

يبدأ التنظيم وتقليل الوقت والجهد من إعداد قائمة بالسلع التي تريدين شراؤها، وقبل رمضان بفترة معقولة، على أن تكون القائمة متوازنة وغير مبالغ بها، فالهدف هو تنظيم المطبخ لا أن يكون مكتظا بالسلع التي لا تنوين إعدادها ولست في حاجة لها، وقد تركز القائمة على كمية متناسبة مع عدد أفراد العائلة من الدجاج واللحوم الحمراء، وكذلك الأرز والمكرونة، وخضروات مجمدة أو جاهزة متنوعة.



2. تجهيز العصائر

فقرة تناول العصائر مع انطلاق مدفع الإفطار محببة للجميع، ولكنها مرهقة وتحتاج لتحضيرات، ولذلك يفضل تجهيز العصائر قبل يومين من رمضان، وتخزينها في الفريزر، ليبقى كل ما تحتاجيه هو إخراجها من الفريزر قبل موعد الإفطار بساعة على الأقل.



3. فرز الثلاجة

من أهم خطوات تنظيم المطبخ البدء في فرز الثلاجة والفريزر وتنظيفها، مع التخلص من الأكل الفاسد وغير المستخدم وتنظيمها وفقا لأولوياتك وحتى الحفاظ على الطعام مخزنا لأطول فترة ممكنة.



4. قائمة بالوجبات

من الأفضل تحديد قائمة بالوجبات المحتملة خلال شهر رمضان، حتى لا تجهدين نفسك يوميا في التفكير في وجبة إفطار اليوم، فتهدرين وقتا طويلا في اليوم يمكن استغلاله في أنشطة أخرى، خاصة أن تنظيم المطبخ في رمضان مع وجود أطفال يعد أمرا صعبا، كونهم يحتاجون إلى وقتك واهتمامك، وفي ظل ضيق الوقت يُفضل أن تزيحي عن كاهلك عبء التفكير اليومي في الطعام، وإعداد وجبات أسبوعية واستغلال بقايا الطعام لليوم التالي.



5. الاستعداد للعزومات

عندما يكون لديك خطة بالعزومات التي تنوين إعدادها، يصبح تنظيم المطبخ مع ضيق الوقت في رمضان أمرا غير مؤرقا، كونك على استعداد منذ بداية الشهر بمكونات العزائم، عن طريق إعداد قائمة بالعزومات العائلية والاجتماعية المحتملة وتحديد وجبات كل عزومة وتجهيز جزء منها بالتتبيل أو لتكون جاهزة على مرحلة النضج الأخيرة.



ولتقليل كمية الأطباق والأواني غير النظيفة حتى لا تضطرين لبذل مجهود في غسيلها وقضاء وقت طويل معها، يمكن استخدام الأطباق البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة ورميها بعد إنهاء الطعام.



6. وجبات صحية

يجب أن تكون وجباتك خلال شهر رمضان صحية، فلا تعتمدين على الكميات الكبيرة والوجبات الدسمة، على العكس من الأفضل أن يكون الطعام مُعد بطريقة صحية ومتوازنة ويحتوي على العناصر الغذائية المهمة والألياف.



احرصي على أن يكون الهدف من تنظيم مطبخك في رمضان هو إيجاد وقت لأداء العبادات واغتنام فضل الشهر الكريم. -وكالات