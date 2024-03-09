Saturday, 09 March 2024 01:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وول ستريت تغلق منخفضة.. وداو جونز يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر

3/9/2024 4:15:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت للانخفاض في ختام جلسات الأسبوع، مع استيعاب الأسواق صدور بيانات متضاربة عن سوق العمل في الولايات المتحدة، زادت من عدم اليقين بشأن آفاق السياسة النقدية المتوقعة.

وعند نهاية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو 68 نقطة عند 38722 نقطة، ليسجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.9%، في أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر أكتوبر، حين سجل تراجعًا بنسبة 2.1%.

موضوعات متعلقة “آبل” تتراجع..“إيبك” تطلق متجر تطبيقات لعملاء“أيفون” في أوروبا “مايكروسوفت” تبدأ تعديل أداة للذكاء الاصطناعي بعد تلقي شكاوى كوبا تفتح أبوابها أمام الأنسولين المصري

فيما تراجع مؤشر“S&P 500” بنسبة 0.65% أو 33 نقطة عند 5123 نقطة لينهي سلسلة مكاسب أسبوعين على التوالي، بعد تسجيل خسائر هذا الأسبوع بلغت 0.25%.

وأنهى مؤشر“ناسداك” سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين، حيث تراجع خلال الأسبوع الجاري بنسبة 1.15%، بعد انخفاض في الجلسة بنحو 188 نقطة (-1.15%)، عند 16085 نقطة.

المصدر:

MENAFN09032024000202011048ID1107955269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث