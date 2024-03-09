وول ستريت تغلق منخفضة.. وداو جونز يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت للانخفاض في ختام جلسات الأسبوع، مع استيعاب الأسواق صدور بيانات متضاربة عن سوق العمل في الولايات المتحدة، زادت من عدم اليقين بشأن آفاق السياسة النقدية المتوقعة.

وعند نهاية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو 68 نقطة عند 38722 نقطة، ليسجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.9%، في أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر أكتوبر، حين سجل تراجعًا بنسبة 2.1%.

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فيما تراجع مؤشر“S&P 500” بنسبة 0.65% أو 33 نقطة عند 5123 نقطة لينهي سلسلة مكاسب أسبوعين على التوالي، بعد تسجيل خسائر هذا الأسبوع بلغت 0.25%.

وأنهى مؤشر“ناسداك” سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين، حيث تراجع خلال الأسبوع الجاري بنسبة 1.15%، بعد انخفاض في الجلسة بنحو 188 نقطة (-1.15%)، عند 16085 نقطة.

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