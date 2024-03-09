وول ستريت تغلق منخفضة.. وداو جونز يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت للانخفاض في ختام جلسات الأسبوع، مع استيعاب الأسواق صدور بيانات متضاربة عن سوق العمل في الولايات المتحدة، زادت من عدم اليقين بشأن آفاق السياسة النقدية المتوقعة.
وعند نهاية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو 68 نقطة عند 38722 نقطة، ليسجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.9%، في أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر أكتوبر، حين سجل تراجعًا بنسبة 2.1%.
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فيما تراجع مؤشر“S&P 500” بنسبة 0.65% أو 33 نقطة عند 5123 نقطة لينهي سلسلة مكاسب أسبوعين على التوالي، بعد تسجيل خسائر هذا الأسبوع بلغت 0.25%.
وأنهى مؤشر“ناسداك” سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين، حيث تراجع خلال الأسبوع الجاري بنسبة 1.15%، بعد انخفاض في الجلسة بنحو 188 نقطة (-1.15%)، عند 16085 نقطة.
المصدر:
MENAFN09032024000202011048ID1107955269
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