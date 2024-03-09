النفط يمحو مكاسبه ويسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 2%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار النفط للانخفاض بختام التعاملات، وسط ضبابية التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة، لتسجل عقود الخام الآجلة خسائر أسبوعية.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بأكثر من 1% أو ما يعادل 88 سنتًا عند 82.08 دولار للبرميل، لتنهي تداولات الأسبوع مسجلة خسائر بنسبة 1.75%.
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فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.15% أو 92 سنتًا إلى 78.01 دولار للبرميل، ليسجل خسائر أسبوعية بلغت 2.45%.
وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، أن عدد منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة انخفض بمقدار منصتين عند 504 منصات، خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر مارس.
وتوقع محللو السلع في بنك“ستاندرد تشارترد” أن يشهد السوق العالمي سحب مخزونات قدرها 900 ألف برميل يوميًا في الربع الثاني، بعد سحب 1.1 مليون برميل يوميًا في الربع الأول.
وأوضحوا أن إجراءات“أوبك+” الأخيرة تقضي على احتمالية وجود فائض في الربع الثاني في ظل توقعهم أن يظل الطلب قويًا.
المصدر:
MENAFN09032024000202011048ID1107955268
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