النفط يمحو مكاسبه ويسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 2%

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للانخفاض بختام التعاملات، وسط ضبابية التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة، لتسجل عقود الخام الآجلة خسائر أسبوعية.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بأكثر من 1% أو ما يعادل 88 سنتًا عند 82.08 دولار للبرميل، لتنهي تداولات الأسبوع مسجلة خسائر بنسبة 1.75%.

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فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.15% أو 92 سنتًا إلى 78.01 دولار للبرميل، ليسجل خسائر أسبوعية بلغت 2.45%.

وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، أن عدد منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة انخفض بمقدار منصتين عند 504 منصات، خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر مارس.

وتوقع محللو السلع في بنك“ستاندرد تشارترد” أن يشهد السوق العالمي سحب مخزونات قدرها 900 ألف برميل يوميًا في الربع الثاني، بعد سحب 1.1 مليون برميل يوميًا في الربع الأول.

وأوضحوا أن إجراءات“أوبك+” الأخيرة تقضي على احتمالية وجود فائض في الربع الثاني في ظل توقعهم أن يظل الطلب قويًا.

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