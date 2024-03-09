الذهب يحقق مستوى ارتفاع قياسي جديد.. ومكاسب أسبوعية تتجاوز 4%

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار الذهب مكاسبها عند تسوية التعاملات، لتحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مع تقييم الأسواق بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة.

وعند تسوية تداولات الجمعة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.95% أو 20.3 دولار عند سادس مستوى قياسي على التوالي والبالغ 2185.5 دولار للأوقية، ليحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بلغت 4.3%.

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وأظهرت بيانات اقتصادية، إضافة الاقتصاد الأمريكي 275 ألف وظيفة، وهو أكبر من المتوقع في فبراير بزيادة قدرها 198 ألفًا، بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 25 شهرًا عند 3.9% من 3.7% في الشهر السابق.

لكن عزز من توقعات تباطؤ الضغوط التضخمية، المراجعات الهبوطية الكبيرة في عدد الوظائف الجديدة خلال شهري يناير وديسمبر، حيث نما التوظيف في الشهرين أقل بمقدار 167 ألفًا عما تم الإبلاغ عنه سابقًا، كما تباطأت الزيادة في الأجور خلال الأشهر الـ 12 الماضية إلى 4.3% من 4.4%.

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