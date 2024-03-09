الذهب يحقق مستوى ارتفاع قياسي جديد.. ومكاسب أسبوعية تتجاوز 4%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسعار الذهب مكاسبها عند تسوية التعاملات، لتحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مع تقييم الأسواق بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة.
وعند تسوية تداولات الجمعة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.95% أو 20.3 دولار عند سادس مستوى قياسي على التوالي والبالغ 2185.5 دولار للأوقية، ليحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بلغت 4.3%.
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وأظهرت بيانات اقتصادية، إضافة الاقتصاد الأمريكي 275 ألف وظيفة، وهو أكبر من المتوقع في فبراير بزيادة قدرها 198 ألفًا، بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 25 شهرًا عند 3.9% من 3.7% في الشهر السابق.
لكن عزز من توقعات تباطؤ الضغوط التضخمية، المراجعات الهبوطية الكبيرة في عدد الوظائف الجديدة خلال شهري يناير وديسمبر، حيث نما التوظيف في الشهرين أقل بمقدار 167 ألفًا عما تم الإبلاغ عنه سابقًا، كما تباطأت الزيادة في الأجور خلال الأشهر الـ 12 الماضية إلى 4.3% من 4.4%.
المصدر:
MENAFN09032024000202011048ID1107955267
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