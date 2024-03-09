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الأسهم الأوروبية تتباين عند الإغلاق لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

3/9/2024 4:15:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسات الأسبوع، مع استيعاب الأسواق بيانات اقتصادية من منطقة اليورو، بعد تثبيت المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، وخفض توقعاته للتضخم في عام 2024 إلى 2.3% من 2.7%.

وفي نهاية تداولات الجمعة، استقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 503.2 نقطة، لكن المؤشر الأوروبي حقق مكاسب أسبوعية بلغت 1.15%، بدعم تحقيق ثلاثة إغلاقات قياسية منذ بداية الأسبوع.

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وفي حين حقق مؤشر“كاك” الفرنسي إغلاقًا قياسيًا عند 8028 نقطة (+0.15%)، هبطت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.45% عند 7659 نقطة، فيما تراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.15% عند 17814 نقطة.

وأظهرت القراءة النهائية لـ”يوروستات”، استقرار الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا في منطقة اليورو خلال الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفع معدل التوظيف الفصلي بنسبة 0.3%، وبالنسبة لعام 2023، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا، ارتفع الإنتاج في قطاع التصنيع بنسبة 1% على أساس شهري في يناير، خلافًا لتوقعات انخفاضه 2%، بينما تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 4.4% على أساس سنوي خلال الشهر.

المصدر:

MENAFN09032024000202011048ID1107955266

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