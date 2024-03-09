الأسهم الأوروبية تتباين عند الإغلاق لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسات الأسبوع، مع استيعاب الأسواق بيانات اقتصادية من منطقة اليورو، بعد تثبيت المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، وخفض توقعاته للتضخم في عام 2024 إلى 2.3% من 2.7%.
وفي نهاية تداولات الجمعة، استقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 503.2 نقطة، لكن المؤشر الأوروبي حقق مكاسب أسبوعية بلغت 1.15%، بدعم تحقيق ثلاثة إغلاقات قياسية منذ بداية الأسبوع.
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وفي حين حقق مؤشر“كاك” الفرنسي إغلاقًا قياسيًا عند 8028 نقطة (+0.15%)، هبطت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.45% عند 7659 نقطة، فيما تراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.15% عند 17814 نقطة.
وأظهرت القراءة النهائية لـ”يوروستات”، استقرار الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا في منطقة اليورو خلال الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفع معدل التوظيف الفصلي بنسبة 0.3%، وبالنسبة لعام 2023، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا، ارتفع الإنتاج في قطاع التصنيع بنسبة 1% على أساس شهري في يناير، خلافًا لتوقعات انخفاضه 2%، بينما تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 4.4% على أساس سنوي خلال الشهر.
المصدر:
MENAFN09032024000202011048ID1107955266
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