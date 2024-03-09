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ستاندرد تشارترد يوضح.. لماذا ستنجح أوبك+ في تحقيق التوازن بسوق النفط؟

3/9/2024 4:15:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تبنى محللو السلع في بنك ستاندرد تشارترد وجهة نظر متفائلة بشأن تمديدات خفض الإنتاج من قبل تحالف“أوبك+”، بحجة أنها تدعم التوازن في السوق، خاصة بعد السحب الموسمي للمخزونات في الربع الأول، وفي ظل توقعهم أن يظل الطلب قويًا.

وتوقع محللو البنك في مذكرة، أن يشهد السوق العالمي سحب مخزونات قدرها 900 ألف برميل يوميًا في الربع الثاني، بعد سحب 1.1 مليون برميل يوميًا في الربع الأول، مع بلوغ إجمالي السحب في النصف الأول 185 مليون برميل.

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وعلى أساس شهري، يتوقع“ستاندرد تشارترد” أنه سيكون هناك فائض قدره 180 ألف برميل يوميًا في أبريل يليه عجز قدره 1.45 مليون برميل يوميًا في مايو و1.46 مليون برميل يوميًا في يونيو.

علاوة على ذلك، قال محللو البنك إن إجراءات“أوبك+” الأخيرة تقضي على احتمالية وجود فائض في الربع الثاني، حتى في التوقعات الأكثر تشاؤمًا.

وأشاروا إلى أن توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هي الأكثر هبوطًا حاليًا بين وكالات الطاقة الرائدة؛ ومع ذلك، تعكس سحبًا من المخزونات بمقدار 600 ألف برميل يوميًا في الربع الثاني إذا ظل إنتاج“أوبك” دون تغيير، وبغض النظر عن التعديل الهبوطي في الإنتاج الروسي.

واتفق تحالف“أوبك+” خلال عطلة نهاية الأسبوع على تمديد العمل بالخفض الطوعي لإنتاج النفط المقرر خلال الربع الأول من العام الجاري، والبالغ 2.2 مليون برميل يوميًا، ليشمل أيضًا الربع الثاني.

ووافقت روسيا أيضًا على الخفض الطوعي الإضافي للإنتاج والتصدير بمقدار 471 ألف برميل يوميًا في الربع الثاني، علاوة على الخفيض الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا الذي قررته العام الماضي ومددته حتى نهاية عام 2024.

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