ستاندرد تشارترد يوضح.. لماذا ستنجح أوبك+ في تحقيق التوازن بسوق النفط؟

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تبنى محللو السلع في بنك ستاندرد تشارترد وجهة نظر متفائلة بشأن تمديدات خفض الإنتاج من قبل تحالف“أوبك+”، بحجة أنها تدعم التوازن في السوق، خاصة بعد السحب الموسمي للمخزونات في الربع الأول، وفي ظل توقعهم أن يظل الطلب قويًا.
وتوقع محللو البنك في مذكرة، أن يشهد السوق العالمي سحب مخزونات قدرها 900 ألف برميل يوميًا في الربع الثاني، بعد سحب 1.1 مليون برميل يوميًا في الربع الأول، مع بلوغ إجمالي السحب في النصف الأول 185 مليون برميل.
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وعلى أساس شهري، يتوقع“ستاندرد تشارترد” أنه سيكون هناك فائض قدره 180 ألف برميل يوميًا في أبريل يليه عجز قدره 1.45 مليون برميل يوميًا في مايو و1.46 مليون برميل يوميًا في يونيو.
علاوة على ذلك، قال محللو البنك إن إجراءات“أوبك+” الأخيرة تقضي على احتمالية وجود فائض في الربع الثاني، حتى في التوقعات الأكثر تشاؤمًا.
وأشاروا إلى أن توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هي الأكثر هبوطًا حاليًا بين وكالات الطاقة الرائدة؛ ومع ذلك، تعكس سحبًا من المخزونات بمقدار 600 ألف برميل يوميًا في الربع الثاني إذا ظل إنتاج“أوبك” دون تغيير، وبغض النظر عن التعديل الهبوطي في الإنتاج الروسي.
واتفق تحالف“أوبك+” خلال عطلة نهاية الأسبوع على تمديد العمل بالخفض الطوعي لإنتاج النفط المقرر خلال الربع الأول من العام الجاري، والبالغ 2.2 مليون برميل يوميًا، ليشمل أيضًا الربع الثاني.
ووافقت روسيا أيضًا على الخفض الطوعي الإضافي للإنتاج والتصدير بمقدار 471 ألف برميل يوميًا في الربع الثاني، علاوة على الخفيض الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا الذي قررته العام الماضي ومددته حتى نهاية عام 2024.
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