مسؤول سابق: زيادة احتمال خفض الفيدرالي للفائدة قريبًا بعد تقرير الوظائف

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مسؤول كبير سابق في الاحتياطي الفيدرالي، إن تقرير الوظائف الأمريكي لشهر فبراير زاد من احتمال إجراء البنك المركزي أول خفض لسعر الفائدة قريبًا.
وذكر الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد:“أرى أن هذا يزيد من احتمالية تحرك البنك في وقت أقرب قليلاً مما كان متوقعًا في السابق”.
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وأضاف“بولارد” في مقابلة مع“ماركت ووتش”، الجمعة، أن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.9%“سيجذب الانتباه”، حيث إن هذا أعلى معدل بطالة في ما يزيد قليلًا على عامين.
وأضاف أنه إذا ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 4%، فسوف يطمئن مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يحققون“هبوطًا ناعمًا” في سوق العمل.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد أضاف 275 ألف وظيفة جديدة في فبراير، لكن معدل البطالة ارتفع إلى 3.9% من 3.7%، وهو أعلى مستوى في 25 شهرًا.
المصدر:
MENAFN09032024000202011048ID1107955264
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