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مسؤول سابق: زيادة احتمال خفض الفيدرالي للفائدة قريبًا بعد تقرير الوظائف

3/9/2024 4:15:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مسؤول كبير سابق في الاحتياطي الفيدرالي، إن تقرير الوظائف الأمريكي لشهر فبراير زاد من احتمال إجراء البنك المركزي أول خفض لسعر الفائدة قريبًا.

وذكر الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد:“أرى أن هذا يزيد من احتمالية تحرك البنك في وقت أقرب قليلاً مما كان متوقعًا في السابق”.

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وأضاف“بولارد” في مقابلة مع“ماركت ووتش”، الجمعة، أن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.9%“سيجذب الانتباه”، حيث إن هذا أعلى معدل بطالة في ما يزيد قليلًا على عامين.

وأضاف أنه إذا ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 4%، فسوف يطمئن مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يحققون“هبوطًا ناعمًا” في سوق العمل.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد أضاف 275 ألف وظيفة جديدة في فبراير، لكن معدل البطالة ارتفع إلى 3.9% من 3.7%، وهو أعلى مستوى في 25 شهرًا.

المصدر:

MENAFN09032024000202011048ID1107955264

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