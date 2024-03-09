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المنصات الأمريكية للتنقيب عن الغاز تهبط لأدنى مستوى بـ16 أسبوعًا

3/9/2024 4:15:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض عدد منصات التنقيب عن الغاز والنفط في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر مارس.

وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز” الجمعة، أن عدد منصات التنقيب عن النفط تراجعت بمقدار منصتين عند 504 منصات.

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فيما انخفض عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار 4 منصات عند 115 منصة، وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر (114 منصة).

المصدر:

MENAFN09032024000202011048ID1107955263

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