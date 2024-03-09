الصين تسجل أول ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية بـ6 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين لأول مرة في 6 أشهر بسبب الإنفاق المرتبط بعطلة العام القمري الجديد، بما يوفر بعض الدعم للدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم التي تعاني من ضعف ثقة المستهلك.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، اليوم السبت، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% على أساس سنوي في فبراير، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين البالغة 0.3%.
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ويعد معدل التضخم المسجل في الصين الشهر الماضي هو أعلى مستوى في 11 شهراً ومقابل الانخفاض بنسبة 0.8% في يناير، مدعوماً بالمكاسب من بعض المنتجات الغذائية الرئيسية مثل الخضروات الطازجة، وبجانب السفر تزامناً مع العام القمري الجديد.
المصدر:
MENAFN09032024000202011048ID1107955262
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