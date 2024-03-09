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الصين تسجل أول ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية بـ6 أشهر

3/9/2024 4:15:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين لأول مرة في 6 أشهر بسبب الإنفاق المرتبط بعطلة العام القمري الجديد، بما يوفر بعض الدعم للدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم التي تعاني من ضعف ثقة المستهلك.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، اليوم السبت، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% على أساس سنوي في فبراير، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين البالغة 0.3%.

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ويعد معدل التضخم المسجل في الصين الشهر الماضي هو أعلى مستوى في 11 شهراً ومقابل الانخفاض بنسبة 0.8% في يناير، مدعوماً بالمكاسب من بعض المنتجات الغذائية الرئيسية مثل الخضروات الطازجة، وبجانب السفر تزامناً مع العام القمري الجديد.

المصدر:

MENAFN09032024000202011048ID1107955262

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