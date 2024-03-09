الحكومة الأمريكية تعتزم منح تايوان لأشباه الموصلات 5 مليارات دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم الإدارة الأمريكية تقديم أكثر من 5 مليارات دولار من المنح الفيدرالية لشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات“TSMC”، دعمًا لمشروع صناعة الرقائق في ولاية أريزونا، ما قد يمثل علامة فارقة كبيرة في جهود واشنطن لتنشيط صناعة أشباه الموصلات في البلاد.

ونقلت وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة الجمعة، قولها إن المنحة لم تُقر بشكل نهائي بعد، كما أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت الشركة ستستفيد من القروض والضمانات المقدمة أيضًا من قانون الرقائق والعلوم لعام 2022.

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وتشارك“تي إس إم سي” غيرها من شركات الرقائق الرائدة في مفاوضات مع وزارة التجارة الأمريكية، للاستفادة من المنح البالغة قيمتها نحو 28 مليار دولار والمخصصة للمصانع المتقدمة.

وقالت الشركة في بيان، إنها تحرز تقدمًا مطردًا في المناقشات المثمرة المستمرة مع الحكومة الأمريكية بشأن حوافز التمويل الحوافز.

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