الحكومة الأمريكية تعتزم منح تايوان لأشباه الموصلات 5 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم الإدارة الأمريكية تقديم أكثر من 5 مليارات دولار من المنح الفيدرالية لشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات“TSMC”، دعمًا لمشروع صناعة الرقائق في ولاية أريزونا، ما قد يمثل علامة فارقة كبيرة في جهود واشنطن لتنشيط صناعة أشباه الموصلات في البلاد.
ونقلت وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة الجمعة، قولها إن المنحة لم تُقر بشكل نهائي بعد، كما أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت الشركة ستستفيد من القروض والضمانات المقدمة أيضًا من قانون الرقائق والعلوم لعام 2022.
موضوعات متعلقة
“مايكروسوفت” تبدأ تعديل أداة للذكاء الاصطناعي بعد تلقي شكاوى “فيتش” ترفع تصنيف تركيا إلى“+B” بعد تشديد السياسية النقدية “جولدمان ساكس”: الأسهم الأمريكية تواصل الارتفاع مع بلوغ التركيز ذروته
وتشارك“تي إس إم سي” غيرها من شركات الرقائق الرائدة في مفاوضات مع وزارة التجارة الأمريكية، للاستفادة من المنح البالغة قيمتها نحو 28 مليار دولار والمخصصة للمصانع المتقدمة.
وقالت الشركة في بيان، إنها تحرز تقدمًا مطردًا في المناقشات المثمرة المستمرة مع الحكومة الأمريكية بشأن حوافز التمويل الحوافز.
المصدر:
MENAFN09032024000202011048ID1107955261
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.