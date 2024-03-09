دونالد ترامب يدين الحظر المحتمل لـتيك توك في أمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أدان الرئيس السابق دونالد ترامب، جهود الكونجرس التي تستهدف حظر”تيك توك”، وغير موقفه من تطبيق مشاركة الفيديو الشهير، حيث قال إن حظره سيفيد شركة“فيسبوك” التابعة لـ”ميتا بلاتفورمز”.
وكتب“ترامب” في وقت متأخر من يوم الخميس، على منصة“تروث سوشيال”:“إذا تخلصت من تيك توك، فإن فيسبوك سيضاعف أعماله، لا أريد أن يكون أداء فيسبوك، الذي غش في الانتخابات الأخيرة، أفضل، إنهم العدو الحقيقي للشعب”.
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يأتي ذلك بعد ساعات من تصويت لجنة الطاقة والتجارة في الكونجرس بأغلبية 50 صوتًا مقابل صفر لصالح مشروع قانون يخير شركة“بايت دانس” الصينية بين التخلي عن ملكية“تيك توك”، أو حظر التطبيق خلال ستة أشهر.
ويعارض“ترامب” جهود الكونجرس ضد“تيك توك”، على الرغم من أن إدارته كانت أول من استهدف تطبيق مشاركة الفيديو في عام 2020 وقد حظي الإجراء وقتئذ بدعم الجمهوريين، بل إن“مايك بنس”، الذي شغل منصب نائب الرئيس لـ“ترامب”، أعرب عن دعمه لمشروع القانون هذا الأسبوع.
وعلّقت“ميتا بلاتفورمز” حسابات“ترامب” على منصتي“فيسبوك” و”إنستجرام” بعد دعمه للتمرد في“الكابيتول هيل” والذي جرى يوم السادس من يناير عام 2021.
المصدر:
MENAFN09032024000202011048ID1107955260
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