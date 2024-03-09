دونالد ترامب يدين الحظر المحتمل لـتيك توك في أمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) أدان الرئيس السابق دونالد ترامب، جهود الكونجرس التي تستهدف حظر”تيك توك”، وغير موقفه من تطبيق مشاركة الفيديو الشهير، حيث قال إن حظره سيفيد شركة“فيسبوك” التابعة لـ”ميتا بلاتفورمز”.

وكتب“ترامب” في وقت متأخر من يوم الخميس، على منصة“تروث سوشيال”:“إذا تخلصت من تيك توك، فإن فيسبوك سيضاعف أعماله، لا أريد أن يكون أداء فيسبوك، الذي غش في الانتخابات الأخيرة، أفضل، إنهم العدو الحقيقي للشعب”.

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يأتي ذلك بعد ساعات من تصويت لجنة الطاقة والتجارة في الكونجرس بأغلبية 50 صوتًا مقابل صفر لصالح مشروع قانون يخير شركة“بايت دانس” الصينية بين التخلي عن ملكية“تيك توك”، أو حظر التطبيق خلال ستة أشهر.

ويعارض“ترامب” جهود الكونجرس ضد“تيك توك”، على الرغم من أن إدارته كانت أول من استهدف تطبيق مشاركة الفيديو في عام 2020 وقد حظي الإجراء وقتئذ بدعم الجمهوريين، بل إن“مايك بنس”، الذي شغل منصب نائب الرئيس لـ“ترامب”، أعرب عن دعمه لمشروع القانون هذا الأسبوع.

وعلّقت“ميتا بلاتفورمز” حسابات“ترامب” على منصتي“فيسبوك” و”إنستجرام” بعد دعمه للتمرد في“الكابيتول هيل” والذي جرى يوم السادس من يناير عام 2021.

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