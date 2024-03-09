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جولدمان ساكس: الأسهم الأمريكية تواصل الارتفاع مع بلوغ التركيز ذروته

3/9/2024 4:15:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قلل محللو“جولدمان ساكس” من مخاوف المستثمرين المتعلقة بالتركيز الشديد للأسهم الأمريكية، بعد المكاسب القوية لقطاع التكنولوجيا، بما في ذلك سهم إنفيديا الذي ارتفع بنسبة 87% هذا العام وبأكثر من 300% خلال آخر 12 شهرًا.

وتمثل الآن القيمة السوقية لشركة“إنفيديا” ما يقرب من 5% من مؤشر“إس آند بي 500′′، وهي ثالث أكبر شركة في الولايات المتحدة والعالم الآن من حيث القيمة السوقية، ما يعني أنها بالإضافة إلى“آبل” و”مايكروسوفت” تشكل حصة أكبر.

موضوعات متعلقة “مايكروسوفت” تبدأ تعديل أداة للذكاء الاصطناعي بعد تلقي شكاوى “فيتش” ترفع تصنيف تركيا إلى“+B” بعد تشديد السياسية النقدية دونالد ترامب يدين الحظر المحتمل لـ”تيك توك” في أمريكا

وفي مذكرة لبنك“جولدمان ساكس” صدرت الجمعة، قال المحللون:“على الرغم من العوائد القوية، أعرب العديد من العملاء عن قلقهم بشأن الدرجة الحالية القصوى من تركيز السوق مقارنة بالتاريخ الحديث”.

وتمثل الآن أكبر 10 أسهم 33% من القيمة السوقية للمؤشر، أي أعلى بكثير من حصة 27% المسجلة في ذروة فقاعة التكنولوجيا في عام 2000، كما تشكل 25% من أرباحه.

ومع ذلك، قال المحللون إن الخبر السار هو أنه بعد دراسة الدورات السابقة التي تعود إلى 100 عام، وجدوا أنه في أغلب الأحيان، لا يزال مؤشر“إس آند بي 500” قادرًا على الارتفاع على مدار الـ 12 شهرًا بعد وصول التركيز إلى ذروته.

المصدر:

MENAFN09032024000202011048ID1107955259

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