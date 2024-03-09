جولدمان ساكس: الأسهم الأمريكية تواصل الارتفاع مع بلوغ التركيز ذروته

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قلل محللو“جولدمان ساكس” من مخاوف المستثمرين المتعلقة بالتركيز الشديد للأسهم الأمريكية، بعد المكاسب القوية لقطاع التكنولوجيا، بما في ذلك سهم إنفيديا الذي ارتفع بنسبة 87% هذا العام وبأكثر من 300% خلال آخر 12 شهرًا.
وتمثل الآن القيمة السوقية لشركة“إنفيديا” ما يقرب من 5% من مؤشر“إس آند بي 500′′، وهي ثالث أكبر شركة في الولايات المتحدة والعالم الآن من حيث القيمة السوقية، ما يعني أنها بالإضافة إلى“آبل” و”مايكروسوفت” تشكل حصة أكبر.
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وفي مذكرة لبنك“جولدمان ساكس” صدرت الجمعة، قال المحللون:“على الرغم من العوائد القوية، أعرب العديد من العملاء عن قلقهم بشأن الدرجة الحالية القصوى من تركيز السوق مقارنة بالتاريخ الحديث”.
وتمثل الآن أكبر 10 أسهم 33% من القيمة السوقية للمؤشر، أي أعلى بكثير من حصة 27% المسجلة في ذروة فقاعة التكنولوجيا في عام 2000، كما تشكل 25% من أرباحه.
ومع ذلك، قال المحللون إن الخبر السار هو أنه بعد دراسة الدورات السابقة التي تعود إلى 100 عام، وجدوا أنه في أغلب الأحيان، لا يزال مؤشر“إس آند بي 500” قادرًا على الارتفاع على مدار الـ 12 شهرًا بعد وصول التركيز إلى ذروته.
المصدر:
MENAFN09032024000202011048ID1107955259
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