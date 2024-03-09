فيتش ترفع تصنيف تركيا إلى +B بعد تشديد السياسية النقدية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا من B إلى +B.
وذكرت الوكالة، إن تشديد أنقرة للسياسة النقدية يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية في البلاد.
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ورفعت تركيا سعر الفائدة الرئيسي إلى 45% من 8.5% في يونيوالماضي، على عدة مرات، وذلك بعد تخليها عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية لصالح تشديد السياسة النقدية.
وانخفض عجز الميزان التجاري لتركيا بنسبة 42.3% خلال شهر فبراير 2024 على أساس سنوي إلى سبعة مليارات دولار، بحسب ما أعلنه وزير التجارة، عمر بولات.
وذكر بولات، أن الصادرات ارتفعت 13.6% إلى 21.09 مليار دولار في فبراير، بينما انخفضت الواردات 8.5% إلى 28.09 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN09032024000202011048ID1107955258
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