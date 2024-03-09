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فيتش ترفع تصنيف تركيا إلى +B بعد تشديد السياسية النقدية

3/9/2024 4:15:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا من ‭B‬ إلى +‭B‬.

وذكرت الوكالة، إن تشديد أنقرة للسياسة النقدية يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية في البلاد.

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ورفعت تركيا سعر الفائدة الرئيسي إلى 45% من 8.5% في يونيوالماضي، على عدة مرات، وذلك بعد تخليها عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية لصالح تشديد السياسة النقدية.

وانخفض عجز الميزان التجاري لتركيا بنسبة 42.3% خلال شهر فبراير 2024 على أساس سنوي إلى سبعة مليارات دولار، بحسب ما أعلنه وزير التجارة، عمر بولات.

وذكر بولات، أن الصادرات ارتفعت 13.6% إلى 21.09 مليار دولار في فبراير، بينما انخفضت الواردات 8.5% إلى 28.09 مليار دولار.

المصدر:

MENAFN09032024000202011048ID1107955258

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