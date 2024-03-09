وزير الإسكان يتابع تنفيذ برنامج الصرف الصحي المستدام بالمناطق الريفية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، موقف تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج“SRSSP”، بمرحلتيه الأولى والثانية.
وأوضح الجزار، أن هذا البرنامج أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً في الدولة ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، ويتم تمويله من البنكين الدولي والآسيوي، لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بـ6 محافظات (الدقهلية – الشرقية – البحيرة – دمياط – الغربية – المنوفية).
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وقال:“البرنامج يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة”.
وفى السياق ذاته، ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماع الجلسة الختامية لبعثة البنكين الدولي والآسيوي، لمناقشة موقف إغلاق المرحلة الأولي من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP)، ومتابعة تقدم الأعمال بالمرحلة الثانية من البرنامج.
وأكد أن النجاح الذي حققه البرنامج لا يقتصر فقط على تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل، بل امتد إلى رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المستهدفة في البرنامج، لتحسين مستوي الخدمات وضمان استدامة تقديمها، موجهاً بضرورة نقل تلك الخبرات إلى مختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات الأخرى.
ومن جانبهم، عرض ممثلو البنكين الدولي والآسيوي، ملخص ما تمت مناقشته فى الاجتماعات التنسيقية مع وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، حول الإنجازات التي تم تحقيقها بالمرحلة الأولي من البرنامج، والأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية، كما استعرضوا مخرجات الزيارة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية من البرنامج.
وأشاد ممثلو البنكين الدولي والآسيوي بما تم ويجرى إنجازه بالمرحلتين الأولى والثانية من البرنامج، والدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الإسكان، ووحدة إدارة المشروعات (PMU)، لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، في تنفيذ أعمال البرنامج، مما ساهم في إنجاز الكثير من مستهدفاته.
كما أشاروا إلى جودة الأعمال المنفذة، والتواصل المستمر بين جميع الجهات المعنية بالتنفيذ، وطريقة إدارة حلول لكافة التحديات التي يواجهها تنفيذ البرنامج.
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