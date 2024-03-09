وزير الإسكان يتابع تنفيذ برنامج الصرف الصحي المستدام بالمناطق الريفية

MENAFN - Al-Borsa News) تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، موقف تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج“SRSSP”، بمرحلتيه الأولى والثانية.

وأوضح الجزار، أن هذا البرنامج أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً في الدولة ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، ويتم تمويله من البنكين الدولي والآسيوي، لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بـ6 محافظات (الدقهلية – الشرقية – البحيرة – دمياط – الغربية – المنوفية).

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وقال:“البرنامج يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة”.

وفى السياق ذاته، ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماع الجلسة الختامية لبعثة البنكين الدولي والآسيوي، لمناقشة موقف إغلاق المرحلة الأولي من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP)، ومتابعة تقدم الأعمال بالمرحلة الثانية من البرنامج.

وأكد أن النجاح الذي حققه البرنامج لا يقتصر فقط على تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل، بل امتد إلى رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المستهدفة في البرنامج، لتحسين مستوي الخدمات وضمان استدامة تقديمها، موجهاً بضرورة نقل تلك الخبرات إلى مختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات الأخرى.

ومن جانبهم، عرض ممثلو البنكين الدولي والآسيوي، ملخص ما تمت مناقشته فى الاجتماعات التنسيقية مع وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، حول الإنجازات التي تم تحقيقها بالمرحلة الأولي من البرنامج، والأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية، كما استعرضوا مخرجات الزيارة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية من البرنامج.

وأشاد ممثلو البنكين الدولي والآسيوي بما تم ويجرى إنجازه بالمرحلتين الأولى والثانية من البرنامج، والدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الإسكان، ووحدة إدارة المشروعات (PMU)، لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، في تنفيذ أعمال البرنامج، مما ساهم في إنجاز الكثير من مستهدفاته.

كما أشاروا إلى جودة الأعمال المنفذة، والتواصل المستمر بين جميع الجهات المعنية بالتنفيذ، وطريقة إدارة حلول لكافة التحديات التي يواجهها تنفيذ البرنامج.