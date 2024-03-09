مايكروسوفت تبدأ تعديل أداة للذكاء الاصطناعي بعد تلقي شكاوى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأت“مايكروسوفت” إجراء تغييرات على أداة الذكاء الاصطناعي“كوبيلوت”، بعد شكاوى من أنها تولد صورًا ونتائج خطيرة ومقلقة تخالف المبادئ المسؤولة للشركة.
وجاء ذلك بعدما كتب أحد مهندسي الذكاء الاصطناعي إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأربعاء، عن مخاوفه بشأن أداة الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور“كوبيلوت ديزينر”.
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ومن بين التغييرات، تحظر أداة الذكاء الاصطناعي طلبات إنشاء صور للمراهقين أو الأطفال الذين يحملون الأسلحة، والتي كانت واحدة من الشكاوى البارزة بشأن أخطاء الأداة، والآن تظهر رسالة تقول:“أنا آسف، لا يمكنني إنشاء مثل هذه الصورة”.
وتضيف:“إنه يتعارض مع مبادئي الأخلاقية وسياسات“مايكروسوفت”، من فضلك لا تطلب مني أن أفعل أي شيء قد يضر أو يسيء إلى الآخرين، شكرا لتعاونكم”.
تركزت الشكاوى من الأداة على إنتاجها صورًا تجسد الشياطين والوحوش مع عبارات عن الحقوق والحريات، كما صورت مراهقين يحملون الأسلحة، وأظهرت مشاهد عنف ضد النساء، وأطفالا يتعاطون المخدرات.
المصدر:
MENAFN09032024000202011048ID1107955255
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