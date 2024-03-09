مايكروسوفت تبدأ تعديل أداة للذكاء الاصطناعي بعد تلقي شكاوى

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت“مايكروسوفت” إجراء تغييرات على أداة الذكاء الاصطناعي“كوبيلوت”، بعد شكاوى من أنها تولد صورًا ونتائج خطيرة ومقلقة تخالف المبادئ المسؤولة للشركة.

وجاء ذلك بعدما كتب أحد مهندسي الذكاء الاصطناعي إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأربعاء، عن مخاوفه بشأن أداة الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور“كوبيلوت ديزينر”.

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ومن بين التغييرات، تحظر أداة الذكاء الاصطناعي طلبات إنشاء صور للمراهقين أو الأطفال الذين يحملون الأسلحة، والتي كانت واحدة من الشكاوى البارزة بشأن أخطاء الأداة، والآن تظهر رسالة تقول:“أنا آسف، لا يمكنني إنشاء مثل هذه الصورة”.

وتضيف:“إنه يتعارض مع مبادئي الأخلاقية وسياسات“مايكروسوفت”، من فضلك لا تطلب مني أن أفعل أي شيء قد يضر أو يسيء إلى الآخرين، شكرا لتعاونكم”.

تركزت الشكاوى من الأداة على إنتاجها صورًا تجسد الشياطين والوحوش مع عبارات عن الحقوق والحريات، كما صورت مراهقين يحملون الأسلحة، وأظهرت مشاهد عنف ضد النساء، وأطفالا يتعاطون المخدرات.

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