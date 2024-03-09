الصحة في غزة: ارتقاء 3 أطفال جدد شهداء بسبب الجفاف وسوء التغذية

الصحة في غزة: ارتقاء 3 أطفال جدد شهداء بسبب الجفاف وسوء التغذية
التاريخ
3/9/2024 4:14:32 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، ارتقاء 3 أطفال في مجمع الشفاء الطبي شهداء نتيجة سوء التغذية والجفاف، في ظل العدوان والحصار الإسرائيليين على قطاع غزة.
وأكد القدرة، مساء امس الجمعة، أنه باستشهاد الأطفال الثلاثة ترتفع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 23 شهيداً.
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