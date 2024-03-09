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الصحة في غزة: ارتقاء 3 أطفال جدد شهداء بسبب الجفاف وسوء التغذية

3/9/2024 4:14:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، ارتقاء 3 أطفال في مجمع الشفاء الطبي شهداء نتيجة سوء التغذية والجفاف، في ظل العدوان والحصار الإسرائيليين على قطاع غزة.

وأكد القدرة، مساء امس الجمعة، أنه باستشهاد الأطفال الثلاثة ترتفع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 23 شهيداً.

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