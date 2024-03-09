كندا تعلن استئناف تمويل الأونروا بعد أكثر من شهر على تعليقه

MENAFN - Palestine News Network ) أوتاوا/PNN-أعلنت كندا، أمس الجمعة، استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أكثر من شهر على تعليقه،لتصبح بذلك واحدة من أولى الدول المانحة التي تعلن استئناف التمويل.

وكانت كندا قد أعلنت وقف التمويل في 26 يناير/كانون الثاني الماضي بعدما اتهامات إسرائيلية لبعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما لم تقدم أي دليل حتى الآن.

وقال أحمد حسين وزير المساعدات الدولية الكندي في بيان "سترفع كندا الوقف المؤقت لتمويل (الأونروا)"، دون أن يذكر إطارا زمنيا محددا لذلك، وأضاف "تلعب الأونروا دورا حيويا في غزة".

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال الخميس إن بلاده تنتظر نتائج تحقيق داخلي تجريه منظمة الأمم المتحدة في المزاعم الإسرائيلية بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجمات التي قُتل خلالها نحو 1200 شخص، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وكانت 16 دولة علّقت تمويلها للأونروا بعد مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين من الوكالة -البالغ عددهم 13 ألفا في قطاع غزة- بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

ويقول مسؤولو الأونروا إنهم يتوقعون أن يستغرق التحقيق المبدئي لمكتب الإشراف التابع للأمم المتحدة عدة أسابيع.

