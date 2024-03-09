كندا تعلن استئناف تمويل الأونروا بعد أكثر من شهر على تعليقه

(MENAFN
- Palestine News Network )
أوتاوا/PNN-أعلنت كندا، أمس الجمعة، استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أكثر من شهر على تعليقه،
لتصبح بذلك واحدة من أولى الدول المانحة التي تعلن استئناف التمويل.
وكانت كندا قد أعلنت وقف التمويل في 26 يناير/كانون الثاني الماضي بعدما اتهامات إسرائيلية لبعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما لم تقدم أي دليل حتى الآن.
وقال أحمد حسين وزير المساعدات الدولية الكندي في بيان "سترفع كندا الوقف المؤقت لتمويل (الأونروا)"، دون أن يذكر إطارا زمنيا محددا لذلك، وأضاف "تلعب الأونروا دورا حيويا في غزة".
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال الخميس إن بلاده تنتظر نتائج تحقيق داخلي تجريه منظمة الأمم المتحدة في المزاعم الإسرائيلية بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجمات التي قُتل خلالها نحو 1200 شخص، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وكانت 16 دولة علّقت تمويلها للأونروا بعد مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين من الوكالة -البالغ عددهم 13 ألفا في قطاع غزة- بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الماضي.
ويقول مسؤولو الأونروا إنهم يتوقعون أن يستغرق التحقيق المبدئي لمكتب الإشراف التابع للأمم المتحدة عدة أسابيع.
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