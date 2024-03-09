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السعودية تستضيف غــــداً اجتماعا عربيا سداسيا بشأن غزة

3/9/2024 4:14:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرياض/PNN-أكدت مصادر اعلامية أن السعودية ستستضيف،
غدا الأحد، اجتماعا سداسيا عربيا لبحث إنهاء الحرب على غزة وإدخال المساعدات والمرحلة المقبلة لإقامة دولة فلسطينية.
ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع تشارك فيه السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وفلسطين.

وذكرت المصادر ان الرياض ستستضيف اجتماعا سداسيا تنسيقياً تشارك فيه السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وفلسطين، التي سيمثّلها الوزير حسين الشيخ عن منظمة التحرير.

يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب في غزة يومها الـ154، على وقع انسداد أفق المفاوضات التي كانت الأطراف المعنية تدفع في اتجاهها للوصول إلى وقف لإطلاق النار قبيل رمضان.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن امس الجمعة أنه سيوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة.

ولفت بايدن إلى أن الرصيف المؤقت على ساحل غزة سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة، مؤكدا أنه لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض ومن شأن الرصيف البحري أن يتيح زيادة هائلة في كمية المساعدات إلى غزة.

بدوره، قال الرئيس القبرصي نيكوسخريستودوليدس، أن ممر قبرص البحري يستهدف تسريع نقل المساعدات إلى قطاع غزة وتخفيف الضغط عن الطرق البرية.

وأضاف أن بلاده تهدف لجعل الممر البحري مستداما ومساهما رئيسيا في رفع المعاناة عن المدنيين في غزة.

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