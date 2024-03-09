السعودية تستضيف غــــداً اجتماعا عربيا سداسيا بشأن غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الرياض/PNN-أكدت مصادر اعلامية أن السعودية ستستضيف،
غدا الأحد، اجتماعا سداسيا عربيا لبحث إنهاء الحرب على غزة وإدخال المساعدات والمرحلة المقبلة لإقامة دولة فلسطينية.
ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع تشارك فيه السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وفلسطين.
وذكرت المصادر ان الرياض ستستضيف اجتماعا سداسيا تنسيقياً تشارك فيه السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وفلسطين، التي سيمثّلها الوزير حسين الشيخ عن منظمة التحرير.
يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب في غزة يومها الـ154، على وقع انسداد أفق المفاوضات التي كانت الأطراف المعنية تدفع في اتجاهها للوصول إلى وقف لإطلاق النار قبيل رمضان.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن امس الجمعة أنه سيوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة.
ولفت بايدن إلى أن الرصيف المؤقت على ساحل غزة سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة، مؤكدا أنه لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض ومن شأن الرصيف البحري أن يتيح زيادة هائلة في كمية المساعدات إلى غزة.
بدوره، قال الرئيس القبرصي نيكوسخريستودوليدس، أن ممر قبرص البحري يستهدف تسريع نقل المساعدات إلى قطاع غزة وتخفيف الضغط عن الطرق البرية.
وأضاف أن بلاده تهدف لجعل الممر البحري مستداما ومساهما رئيسيا في رفع المعاناة عن المدنيين في غزة.
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