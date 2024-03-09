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المعتقل أنس حثناوي من جنين يدخل عامه الـ21 في الأسر

3/9/2024 4:14:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN-دخل الأسير أنس راشد أحمد حثناوي من مدينة جنين، اليوم السبت، عامه الـ21 داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، أن المعتقل حثناوي محكوم بالسجن لمدة 27 عاما، وتعرض للعزل، وحرمت عائلته لفترات طويلة من زيارته ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الحركة الأسيرة.

والمعتقل حثناوي متزوج وله ثلاثة أبناء.

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