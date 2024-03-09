المعتقل أنس حثناوي من جنين يدخل عامه الـ21 في الأسر

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN-دخل الأسير أنس راشد أحمد حثناوي من مدينة جنين، اليوم السبت، عامه الـ21 داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، أن المعتقل حثناوي محكوم بالسجن لمدة 27 عاما، وتعرض للعزل، وحرمت عائلته لفترات طويلة من زيارته ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الحركة الأسيرة.
والمعتقل حثناوي متزوج وله ثلاثة أبناء.
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