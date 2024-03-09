بشروط أمنية.. إسرائيل ترحب بتدشين ممر بحري بين قبرص الرومية وغزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-رحبت تل أبيب، أمس الجمعة، بتدشين الممر البحري المرتقب بين قبرص الرومية وقطاع غزة، شريطة القيام بإجراء فحوصات أمنية وفقا للمعايير الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان :"ترحب إسرائيل بافتتاح الممر البحري من قبرص إلى قطاع غزة".

وأضافت: "ستسمح المبادرة القبرصية بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بعد إجراء فحوصات أمنية وفقا للمعايير الإسرائيلية".

وزعم البيان أن إسرائيل "ستواصل تسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة وفقا لقواعد الحرب وبالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفائنا في جميع أنحاء العالم".

ولم تدل وزارة الخارجية الإسرائيلية بتفاصيل عن موعد العمل بالممر الذي سيتم تدشينه مع قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيليا وتشن عليه حربا مدمرة تسبب بكارثة إنسانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، اقتراب فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ولم تعلق حركة "حماس" أو السلطة الفلسطينية على الفور على البيان الإسرائيلي أو الإعلان الصادر عن إدارة قبرص الرومية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني اقترح خريستودوليدس، بمؤتمر للمساعدات الإنسانية في باريس، إنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات إلى غزة.

ووسط تحذيرات دولية من مجاعة وشيكة شمال قطاع غزة، تواصل دول عربية مثل مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين، تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع، لكنها لا تلبي حجم الاحتياجات الهائلة الناجمة عن الكارثة التي خلقتها إسرائيل.

المصدر: وكالة الأناضول.