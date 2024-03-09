الأكثر تنزيلا.. إنستجرام يهز عرش تيك توك متفوقا في تصنيف جديد

MENAFN - Al Wakeel News)تفوق تطبيق مشاركة الصور الشهير إنستجرام Instagram، على منافسه الصيني للفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok، في تصنيف جديد بعد أن ساعدته أحدث مزاياه على استعادة مكانته التي خسرها أمام منافسه المملوك للصين.



ووفقا لبيانات Sensor Tower، نما إجمالي عدد تنزيلات تطبيق إنستجرام بنسبة 20% خلال العام الماضي، ليصل إلى 768 مليون عملية تنزيل، مقارنة بالعام السابق 2022 ، مما يجعل التطبيق المملوك لشركة "ميتا"، التطبيق الأكثر تنزيلا في العالم خلال 2023.

وبالمقارنة مع منافسه الصيني، فقد ارتفع عدد تنزيلات تطبيق تيك توك، المملوك لشركة "بايت دانس"، ومقرها بكين بنسبة 4% إلى 733 مليون خلال الفترة نفسها، وكان TikTok هو الأكثر تنزيلا على مستوى العالم بين عامي 2018 و2022.



صدى البلد