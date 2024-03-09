الولايات المتحدة.. الكشف عن اختراق استهدف وكالة الأمن السيبراني وأمن بنى تحتية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أوقفت وكالة اتحادية مسؤولة عن الأمن السيبراني اتصالها بنظامين رئيسيين بعد اكتشاف تعرضها للاختراق الشهر الماضي، بحسب متحدث باسم الوكالة ومسؤولين أمريكيين مطلعين على الحادث.وقالت المصادر لـCNN إن أحد الأنظمة المتأثرة التابعة لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية يدير برنامجا يسمح للمسؤولين الفيدراليين والمحليين بمشاركة أدوات تقييم الأمن السيبراني والمادي، والآخر يحمل معلومات عن التقييم الأمني للمنشآت الكيماوية.

ولفت متحدث باسم وكالة الأمن السيبراني في بيان إلى أنه "لا يوجد أي تأثير تشغيلي في الوقت الحالي" جراء الحادث وأن الوكالة تواصل "ترقية أنظمتنا وتحديثها".

وأضاف المتحدث: "هذا تذكير بأن أي منظمة يمكن أن تتأثر بالثغرة السيبرانية وأن وجود خطة للاستجابة للحوادث يعد عنصرا ضروريا للمرونة"، مضيفا أن تأثير الاختراق "كان مقتصرا على نظامين، وقد توقفنا على الفور عن الاتصال بالإنترنت".

وذكرت مصادر لشبكة CNN أن النظامين يعملان بتكنولوجيا قديمة كان من المقرر بالفعل استبدالها.