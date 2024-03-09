عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد عشرات الشهداء غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، الذي يشهد قصفا عنيفا، جوا وبرا وبحرا، لليوم الـ 155 على التوالي.



وأفادت مصادر٬ باستشهاد ستة فلسطينيين فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال المدفعي لعدد من المنازل في حي الزيتون بمدينة غزة.



كما استشهد داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة 3 أطفال بسبب سوء التغذية والمجاعة، ما يرفع حصيلة ضحايا سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال منذ بدء العدوان إلى 23.



وفي جباليا شمال القطاع، ارتقى 9 فلسطينيين بينهم أطفال، في قصف مدفعي استهدف منازل الفلسطينيين.



واستشهد خمسة فلسطينيين في قصف مدفعي استهدف مدينة دير البلح وأطراف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.



وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد منذ الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، 23 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات استهدفت عددا من منازل الفلسطينيين.