4 نصائح هامة لمالكي المركبات الكهربائية

MENAFN - Al Wakeel News)يعتمد العمر الافتراضي لبطارية المركبات الكهربائية على عدد من العوامل. ففي حين أن عمرها يمكن أن يختلف، يتعين على الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية إصدار ضمان لمدة 8 سنوات على الأقل أو لمسافة 10 آلاف ميل.



ومع ذلك، تقدم بعض الشركات ضمانات أطول لمدة 10 سنوات أو 100 ألف ميل، فيما توفر شركات اخرى تغطية ضمان تدوم على طول عمر السيارة.



وتختلف ضمانات البطارية ليس فقط حسب الوقت، لكن أيضاً حسب طبيعة التغطية. فبعض الشركات لا تستبدل حزمة البطارية إلا إذا ماتت تماماً، في حين أن علامات تجارية أُخرى تغطي البطارية إذا انخفضت سعتها عن نسبة معينة.



لكن كيف يمكنك إطالة عمر بطارية سيارتك الكهربائية؟

مثلما توجد إجراءات صيانة وقائية لإطالة عمر سيارتك التي تعمل بالبنزين، هناك إجراءات شحن للمركبات الكهربائية يمكنك اتخاذها لإطالة عمر بطارية مركبتك الكهربائية.

1 - تجنب ركن سيارتك الكهربائية في درجات حرارة شديدة

تحتوي بطاريات الليثيوم على أنظمة إدارة حرارية تقوم بتسخين أو تبريد نفسها، والتي بدورها تستخدم الطاقة وتستنزف حزم بطاريات المركبات الكهربائية.



حاول أن تركن في الظل إن أمكن في الأيام الحارة، وفي الداخل، في أثناء درجات الحرارة شديدة البرودة للمساعدة في إطالة عمر البطارية.



2 - لا تشحن سيارتك كثيراً أو قليلاً

السيارات الكهربائية الحديثة مزودة بأنظمة إدارة تتجنب الشحن والتفريغ بأقصى مستويات الشحن وأدناها. لذلك، يجب عليك تجنب شحن سيارتك بنسبة تزيد على 80% أو تقل عن 20% لإطالة عمر البطارية.



3 - تقليل استخدام محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية

يمكن لمحطات الشحن السريع DC رفع مستوى بطاريتك حتى 80% في أقل من 30 دقيقة. ومع هذه الراحة بالنسبة إليك، فالشحن السريع يضغط على البطارية وقد يقصّر عمرها.



وللحصول على أفضل عمر لها، يجب تحديد عدد المرات التي تقوم فيها بتوصيل محطات الشحن السريع هذه لسيناريوهات استثنائية، مثل القيام بالرحلات البرية.

4 - حافظ على حالة الشحن المُثلى في أثناء تخزين السيارة

إذا كنت تخطط لتخزين سيارتك لفترة طويلة، تأكد من أن بطاريتها لا تحتوي على شحن فارغ أو كامل. وباستخدام الشاحن الموقوت، يمكنك ضبطه للحفاظ على مستوى شحن بين 25% و75%.



حياة ثانية لبطارية السيارة

عندما ينخفض أداء بطارية السيارة الكهربائية إلى أقل من 70%، يمكن أن تدوم لفترة ثانية عندما لا يكون من المفيد تشغيل السيارة.



وثمة العديد من التطبيقات لإعادة استخدام بطاريات المركبات الكهربائية مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك أنظمة تخزين البطاريات المنزلية ومصانع الطاقة.

العربي الجديد