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الحوثيون: استهدفنا مدمرات أميركية بالبحر الأحمر بـ37 مسيرة

3/9/2024 3:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة نفذت عمليتين نوعيتين استهدفت الأولى سفينة أميركية في خليج عدن بعدة صواريخ، فيما استهدفت الثانية مدمرات أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ 37 طائرة مسيرة.


وقال سريع إن العمليتان حققتا الأهداف المرجوة منهما بنجاح، وأكد أن الجماعة ستستمر في عملياتها مستمرة في البحرين الأحمر والعربي حتى توقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.


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