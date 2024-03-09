الحوثيون: استهدفنا مدمرات أميركية بالبحر الأحمر بـ37 مسيرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة نفذت عمليتين نوعيتين استهدفت الأولى سفينة أميركية في خليج عدن بعدة صواريخ، فيما استهدفت الثانية مدمرات أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ 37 طائرة مسيرة.
وقال سريع إن العمليتان حققتا الأهداف المرجوة منهما بنجاح، وأكد أن الجماعة ستستمر في عملياتها مستمرة في البحرين الأحمر والعربي حتى توقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.
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