موجة حارة قوية تجتاح جنوب شرقي أستراليا... وارتفاع خطر حرائق الغابات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرضت مساحات كبيرة من أستراليا اليوم (السبت) لموجة شديدة الحرارة أدت إلى زيادة احتمال حدوث حرائق غابات في جنوب شرقي البلاد، بحسب ((رويترز)).
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم (السبت) تحذيرات بشأن موجة حارة في ولايات جنوب أستراليا ونيو ساوث ويلز وتسمانيا وفيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية، وأوضحت أن درجات الحرارة قد تتجاوز في بعض المناطق 40 درجة مئوية.
وأظهرت بيانات الأرصاد أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى في ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا إلى 39 درجة مئوية اليوم السبت، أي أعلى بأكثر من 15 درجة من متوسط شهر مارس (آذار).
وقالت هيئة الأرصاد إن درجة الحرارة بلغت 31.5 درجة مئوية عند الساعة 11:10 بتوقيت أستراليا اليوم.
الشرق الأوسط
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