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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من نابلس

3/9/2024 3:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ثلاثة شبان من نابلس.


وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله النابلسي، عقب دهم وتفتيش منزله في مدينة نابلس.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عدنان أبو شوشة من مخيم عسكر القديم، وحمزة مسلم من مخيم عسكر الجديد، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتشتهما.


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