الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ثلاثة شبان من نابلس.
وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله النابلسي، عقب دهم وتفتيش منزله في مدينة نابلس.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عدنان أبو شوشة من مخيم عسكر القديم، وحمزة مسلم من مخيم عسكر الجديد، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتشتهما.
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