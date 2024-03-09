بايدن: التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بحلول بداية رمضان يبدو صعبا

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" بحلول بداية شهر رمضان "يبدو صعبا".

كما عبّر بايدن عن قلقه "الشديد" من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس الشرقية المحتلة خلال رمضان.

من جهة أخرى، قال بايدن إن إسرائيل ستؤمن الميناء المؤقت لتقديم المساعدات إلى غزة.

وفي رد على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان محبطا من نتنياهو بخصوص المساعدات رد بايدن بـ"نعم".

وانتقد بايدن "إسرائيل" قائلا إنه "لا يمكنها أن تستخدم المساعدات ورقة مساومة" في غزة.

وتابع قائلا: "إلى قيادة إسرائيل أقول ما يلي: لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تكون مسألة ثانوية أو ورقة مساومة. إن حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون الأولوية".

كما عبّر بايدن عن قلقه "الشديد" من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس الشرقية المحتلة خلال رمضان.

وكان بايدن قد أعلن، أول أمس الخميس، خلال خطاب حالة الاتحاد أنه أصدر تعليمات للجيش الأميركي لإنشاء ميناء مؤقت في ساحل غزة، مضيفا أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرا عبر الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأميركيين أرض القطاع.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الميناء سيسهم في توفير أكثر من مليوني وجبة غذائية يوميا لسكان القطاع المحاصر، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل التنسيق مع الدول الشريكة (لم يسمها) بشأن الميناء بما في ذلك إسرائيل التي ستكون مسؤولة عن الجانب الأمني، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وكانت مصادر صحفية قالت بأن "جولة المفاوضات في القاهرة، انتهت دون التوصل لاتفاق"، فيما أكدت حركة حماس بأن "وفد الحركة غادر العاصمة المصرية للتشاور مع القيادة

.. مع استمرار المفاوضات وجهود وقف العدوان على غزة".